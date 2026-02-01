年末聚餐吃到怕！中醫授三招去油膩 改善腸胃不適

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
經常性的脹肚、肚子不消化，主要的原因來自不當的飲食，包含飲食過量，尤其是晚餐過量。圖／123RF
歲末年終，各種聚餐不斷，從尾牙吃到春酒，以及豐盛的年菜，高油、高鹽、高熱量飲食易造成身體負擔。中醫師曾雴瑜表示，當飲食無節制，大吃大喝引起消化不良，東西停積在腸胃，稱之為「食積」（飲食積滯）。其症狀為腹脹疼痛、胸悶、惡心嘔吐、便秘等，在新春佳節及連日節慶過後，最常出現這一類的民眾求診。

現代人經常少動多吃，尤其白天早餐、午餐隨便進食，晚餐吃過量導致食物積滯，加重腸胃負擔。曾雴瑜說，餐後若感到腹脹如鼓、噯氣口臭，甚至胃酸逆流灼喉、大便酸臭，從中醫觀點看來，正是典型的 「食積」信號。想要緩解胃腸負擔，可以從日常茶飲、穴位按摩、腸胃休養這三招著手，促進腸胃蠕動，避免食積阻礙身體氣機運行。

「胃者，為五臟之本。」曾雴瑜強調，脾胃一旦受傷，全身氣血生化之源便受阻滯，進而影響整體健康。中醫強調「辨證論治」，針對不同類型的飲食過量，有不同的天然解方。如果是肉類過量（油膩積滯），建議可泡山楂茶飲用，味酸甘，專入脾胃肝經，是「消肉食積滯」的第一要藥，能有效化解油膩、促進脂肪分解，適合在食用大量燒烤、牛排、火鍋後飲用。

澱粉過量（米麵積滯）者，可攝取炒麥芽、神麴，麥芽與神麴富含消化酶，能專門分解米、麵、糕點等澱粉類食物造成的積滯。若感覺到腹悶不舒，建議吃陳皮，味辛苦，能理氣健脾、燥濕化痰，其芳香之氣能醒脾，有效消除餐後腸胃的黏膩與悶脹感。曾雴瑜推薦山楂陳皮消積茶，適用於各種混合性大餐後的普遍不適，是有效的「餐後救星」。

除了飲食調理，曾雴瑜說，善用身體自帶的「消食開關」是即時緩解不適的妙法。建議餐後1小時按壓以下穴位，每個穴位以指腹按揉3至5分鐘，感到輕微酸脹感即可。

1.足三里穴

位於膝蓋外側凹陷（外膝眼）下方四橫指（約三寸）處。此為足陽明胃經合穴，能強健脾胃、促進蠕動、改善一切腹脹消化不良。

2.內關穴

手腕橫紋中點往上三橫指寬處，兩條肌腱之間。屬手厥陰心包經，通於陰維脈，能寬胸理氣、和胃降逆，對餐後噁心、心悸、胸闷效果顯著。

3.中脘穴

位於肚臍正上方約四寸，約五指併攏的寬度。直接以掌心輕輕畫圈按摩，能快速緩解胃脹、胃痛。

曾雴瑜指出，大餐後的隔天，給腸胃一個「輕斷食」，幫助系統重啟。可嘗試將二餐間隔拉長至12至16小時，例如晚間8點吃完大餐，隔天中午12點後再進食，給腸胃充分的休息時間。另外，可進行清淡溫和飲食，例如米粥、南瓜粥、蔬菜湯等溫熱流質，溫暖的食物能喚醒脾胃陽氣，促進恢復。

曾雴瑜提醒，最好的「消食藥」並非事後的補救方，而是 「知止」的節制，保持七、八分飽。餐後休息30分鐘，進行20至30分鐘的溫和散步，能幫助氣機下行，促進腸道蠕動，有效緩解積滯。

