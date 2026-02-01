失智新藥兩周或一個月打一次 醫：交通、工作成考量…預防仍是關鍵

兩款失智新藥為「樂意保」、「欣智樂」於去年正式開始為患者施打，林口長庚醫院失智症中心主治醫師徐文俊表示，自去年9月至今，共收治九位病人施打「樂意保」或「欣智樂」，年齡約70歲以上，男女各半，目前並未出現副作用，效果為維持症狀並未惡化，目前健保尚未給付，但呼籲患者不要因為無法用藥而遺憾，因真正遠離失智應改善14個風險因子，才有助降低失智風險。

徐文俊說，患者選擇樂意保或欣智樂藥物，可能考量施打時間及停藥機制，如樂意保兩周打一次、欣智樂一個月打一次，許多患者及家屬可能有交通、工作等考量因素，無法兩周到院一次，而選擇一個月打一次；另一考量是欣智樂有停藥機制，樂意保沒有，看患者如何選擇。

去年9月至今，徐文俊共收治九位病人施打樂意保或欣智樂，年齡約70歲以上，男女各半，其中只有兩位注射後，出現頭痛、身體痠痛等輕微症狀，但都未服用藥物即自行痊癒，而依國外文獻報告，部分患者打針後確實可能有過敏、頭痛、骨骼痠痛等症狀。

徐文俊說，患者經藥物治療以延緩失智惡化，但仍無法完全改善症狀，原因是大腦的類澱粉沉積會讓腦細胞壞死，無法因打了藥就活過來，只能避免繼續破壞，但對患者來說，將對人生充滿希望，可是當患者花費150萬元用藥治療，爭取了5至7個月時間，但若失智風險管控不佳，延緩失智效果可能與未接受治療的人相同，那又何必花錢。

因此，如果病情能夠停在那邊，就是非常棒了，重要的是患者治療後應尋找生命的意義，如規畫預立醫療照護諮商、促進家庭關係、增進靈性照顧等，這比藥物治療還重要，且阿茲海默症只是引起的失智其中一種，還有其他類型的失智也需注意，可見建立好的生活型態十分重要。

徐文俊說，施打藥物前，病人及家屬應充分討論，且將藥物施打方式、副作用等研究清楚，再和醫師討論，且不要因為無法施打藥物而感到遺憾，全國預估施打藥物的病人不到200人，許多人可能因經濟負擔或曾中風等不適合施打，臨床曾遇到病人不願意打，因為不想增加兒女的負擔，或是兒女經濟狀況不佳，無法支應龐大的藥費開支，因此不要再增加更多的壓力及心理困擾。

徐文俊說，雖然失智藥物未納入健保給付，但要遠離失智，最重要的嚴格控制風險因子，如果好好控制，可以將低罹患失智風險，一旦延緩5年，全球失智症患者人數可以降低5成，因此，預防失智惡化為最主要的目標。

若要遠離失智，應要改善14個風險因子，包括改善教育程度，中年後避免膽固醇、糖尿病、高血壓，以及避免吸菸、飲酒過量，也要避免腦部外傷、憂鬱、肥胖，並矯正聽力、運動充足，老年時要矯正視力障礙、保持社交及遠離空汙。