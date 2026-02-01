快訊

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
當全世界都在驚嘆Alex的膽識與技術，你可能不知道，他永不言敗的「攻頂基因」，源自他的母親。 中通社
Alex Honnold母親、73歲的Dierdre Wolownick，她如何做到帶著一身傷，在人生下半場屢屢打破慣例、挑戰自我、活出新高度？

1月25日，極限攀岩家Alex Honnold再次震撼世界，用短短的91分鐘成功征服台北101。當全世界都在驚嘆Alex的膽識與技術，你可能不知道，他永不言敗的「攻頂基因」，源自他的母親。

「我對母親在人生下半場所做的事情感到非常驚喜。」Alex曾在紀錄片中這樣說。

一年多前，在美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的陡峭岩壁上，Alex的母親、73歲的Dierdre Wolownick懸掛在3千公尺高空中為自己慶生。

對她來說，問題不是「Why？」而是「Why Not？」來看這位超過70歲仍在挑戰自我的「傳奇之母」，給我們的七個啟發。

極限運動家Alex Honnold（左）及其母親Dierdre Wolownick（右），都勇於挑戰自我。圖／取自Alex Honnold＠IG、Dierdre Wolownick@IG
1. 60歲才開始，也能成為第一人

66 歲那年，Wolownick成為攻頂酋長岩年紀最大的女性。她不只締造全新的里程碑，甚至是在60歲才開始接受專業攀岩訓練。這告訴我們：起步晚不是問題，真正的問題在你沒有邁出第一步。

2. 身體狀況非藉口

腿中有手術植入的鈦金屬、兩根腳趾不能彎、高海拔呼吸困難。在攀登艾科恩尖峰（Eichorn pinnacle）前，她有一堆「不該去的理由」，但她還是成功了。

3. 害怕很正常，自我對話是關鍵

「直到最後幾英尺，我都不確定能完成。」連她都會怕，差別在：她知道恐懼不會消失，但可以透過不斷的自我對話來控制它。

4. 最驕傲的成就，不必是最有名的

外界看她是「攀岩奶奶」，但她自己最驕傲的成就，卻是30年前創立的社區管弦樂團。真正的成就，是創造出比自己的生命更長久的東西。

5. 人生可以同時有很多個身分

在攀岩之前的人生，Wolownick當過畫家、教五種語言的老師、指揮家、作家，誰說人生只能有一種身分？她證明：只要願意嘗試，你隨時可以開啟「斜槓」人生。

6. 成功有方法

她在新書《Success in 7 Steps》中也強調：「每個人都可以做任何事，只要有正確的方法和態度。」成功不是因為她天賦異稟，而是她懂得拆解目標，用系統化的路徑去實踐。

7. 年齡只是個數字

Wolownick說：「年齡只存在你腦中，我的字典裡沒有放慢腳步這個字。」她證明：侷限你的通常不是生理狀態，而是自己的想像。

從Alex征服台北101，到母親Wolownick在70多歲仍不斷學習、挑戰更難的攀岩，這對母子告訴我們：人生的高度，從來不該被年齡或挑戰的困難程度所限制。

人生最遺憾的，不是沒登頂，而是因為從未出發。你，還在等什麼？

兒子爬101、她爬酋長岩！霍諾德的73歲母親：人生沒有太晚開始這回事

