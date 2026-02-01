快訊

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

明天北東濕冷「低溫僅13度」 周末另波冷空氣來襲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度。聯合報系資料照
明天持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今、明2天受到冷氣團影響，3000公尺以上高山有降雪機率，而今下午5時20分玉山氣象站開始降雪，周二起回暖，周五晚間再有鋒面接近，周六受另波冷空氣影響，各地溫度再下降。

劉沛滕說，今、明（2月1日、2日）持續受到大陸冷氣團影響，預計周二（3日）白天減弱並回溫。

受華南雲系影響，今晚至明清晨各地降雨機率高，南投以北山區有較大雨勢，明（2日）白天水氣減少，新竹以南一早仍有局部降雨，白天轉為多雲的天氣，桃園以北、東半部仍有局部降雨。

周二（3日）白天水氣減少，僅東半部有局部降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區為零星降雨；周三至周五（4至6日）各地為晴到多雲的天氣，僅東半部雲量較多，台東、恆春半島有零星降雨。

周五（6日）晚間鋒面接近、通過，周六（7日）受到冷空氣影響，北部明顯降溫，東南部入夜也逐漸降溫；周日至下周一（8、9日）水氣減少，轉為乾冷型態。

溫度部分，劉沛滕指出，今、明天北部、宜蘭約13至15度，南部、花東15至17度；周二中南部白天高溫回升到25度，北部高溫也有20度；周六受到冷空氣影響，北台灣再降溫至16、17度，整天感受偏冷。

劉沛滕表示，今天至明天白天水氣通過，3000公尺以上高山有降雪機率；周四至周五清晨回暖過程中，中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

冷氣團 降雪 高溫 低溫 氣象署

