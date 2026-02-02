聽新聞
讀者2月號 看兩代人碰撞

聯合報／ 台北訊

「世界從來不是靠一代人推動的」，一名落魄裁縫師兩個世代的思想碰撞，發展出「跨代合作」典範，原來世界的推動是靠兩代人合作，一代人放下「我為你好」執念，另一代人要理解「原來你真有本事」。

「徐霞客的硬核之旅」，與其說徐霞客是旅遊，不如說他是在科考。他「遊山、玩水、鑽洞」，找到黃山第一高峰、長江的源頭，三百年後經當代科學驗證為真。他點明鐘乳石成因，一百多年後歐洲人才開始考察石灰岩地貌。

 《讀者》摘文來自海內外知名作家媒體，每本八十元。函附廿元回郵免費試閱精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，電洽02-27028599。

