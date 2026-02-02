聽新聞
0:00 / 0:00
讀者2月號 看兩代人碰撞
「世界從來不是靠一代人推動的」，一名落魄裁縫師兩個世代的思想碰撞，發展出「跨代合作」典範，原來世界的推動是靠兩代人合作，一代人放下「我為你好」執念，另一代人要理解「原來你真有本事」。
「徐霞客的硬核之旅」，與其說徐霞客是旅遊，不如說他是在科考。他「遊山、玩水、鑽洞」，找到黃山第一高峰、長江的源頭，三百年後經當代科學驗證為真。他點明鐘乳石成因，一百多年後歐洲人才開始考察石灰岩地貌。
《讀者》摘文來自海內外知名作家媒體，每本八十元。函附廿元回郵免費試閱精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，電洽02-27028599。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言