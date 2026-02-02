健康名人堂／精準健康 為未來世代預作準備

國家衛生研究院自1996年成立，今年卅而立。面對足以檢視初衷、且重新定位未來的關鍵時刻，國衛院始終回應台灣最迫切的健康需求，隨社會變遷調整研究視角與深度。今天的健康決策，形塑明天的風險與機會，邁向下一個卅年，國衛院以「精準健康促進全民福祉」為核心，為未來世代預作準備。

回望1988年中研院院士會議，一群來自海內外、心繫台灣土地與國人健康的科學家，提出一個近乎理想性的構想，台灣是否能有一個以全民健康為核心使命、同時具備政府智庫功能的研究機構？這個構想，並非來自制度設計的完備藍圖，而是源於對公共健康責任的深切關懷。他們奔走8年，終於在卅年前迎來國衛院的誕生。

國衛院一步步奠定台灣公共健康研究的基石，早期從癌症、感染症、成癮醫學等專科醫師培育，到醫事人力與資源系統性評估；從傳染病防治、慢性病控制，到基因體分析與精準醫療；從環境健康、疫苗與新藥研發，到新興生物科技布局；建置國家蚊媒病防治中心、高齡醫學暨健康福祉研究中心、原民健康中心、優化兒童醫療照護體系。

建立資料 奠定健康研究基石

這些努力與累積，也為國家建立極其珍貴、難以複製的研究資源，包括台灣癌症臨床研究聯盟、微生物抗藥性監測聯盟、國家人體生物資料庫整合平台、健康大數據永續平台、高齡健康老化長期追蹤與跨世代資料庫等。這些平台的價值，不僅在於資料規模，更承載了無數國人對科學與公共制度的信任。

精準健康的意義，不在技術能走多遠，而在是否真正走進每一個人的生活。展望下個卅年，國衛院聚焦5項清楚而可落實的行動主軸。

重視預防 讓科技減少不平等

一、從疾病導向，走向生活導向

健康不只發生在醫院，而是在日常生活中累積。未來研究與政策建議，將更重視預防、早期介入與長期支持，協助民眾在日常中減輕風險，而非只在疾病發生後補救。

二、讓科技成為減少不平等的工具

人工智慧、大數據與精準醫療發展，必須同時考量公平與可近性，確保不同地區、不同族群都能受益，而非只有少數人能夠使用。

三、以資料為基礎，信任為核心

每筆健康資料都來自民眾的信任。國衛院將持續強化資料治理與倫理規範，確保研究成果回饋社會，讓科學成為值得信賴的公共力量。

四、支持家庭與社區，分擔健康風險

健康從來不是個人的責任，而是社會共同承擔的結果。透過研究與制度建議，協助政府與社會建立更能支持家庭、照顧者與脆弱族群的健康體系。

五、為未來世代預作準備

國衛院以長期視角，思考環境、氣候、人口結構與科技變化，確保健康發展具有永續性，今天如何分配健康資源，正悄悄決定未來世代承擔多少風險。

卅而立，我們回顧，也前瞻，感恩，也自省。健康的新紀元，不只是科技的躍進，更是對人、對社會、對未來世代的長期承諾。

（作者司徒惠康為國家衛生研究院院長、中研院院士）

●健康名人堂邀請醫藥公共衛生長照專家分享健康觀點與視野，今起每周一、二刊出。