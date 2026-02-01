明濕冷低溫13度！各地天氣好轉3天 周末再迎冷氣團

快訊

中央社／ 台北1日電
冬天低溫示意圖。圖／AI生成
氣象署傍晚針對基隆北海岸發布大雨特報，今晚至明天偏濕冷，平地低溫約攝氏13度，3日白天水氣減少、回溫；4日至6日天氣好轉，中南部防日夜溫差；預估6日晚至7日再迎冷氣團

中央氣象署今天下午發布大雨特報，華南雲系東移，今晚至明晨基隆北海岸注意局部大雨發生。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天華南雲系影響，北部水氣偏多，預估今晚桃園以北、東半部還有一波明顯的降雨，其他地區逐漸轉多雲；3日大陸冷氣團減弱、轉偏東風，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕表示，4日至6日白天各地大多為多雲到晴；6日晚間起有一波鋒面接近、通過台灣，緊接著大陸冷氣團南下；6日晚至7日水氣較多，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，8日起轉乾，以東半部、恆春半島零星降雨為主。

氣溫方面，劉沛滕指出，3日清晨之前受大陸冷氣團影響，夜晚清晨平地低溫約13度，3日白天回溫，北部高溫可回升至20度以上；4日至6日白天北部高溫約22至24度，中南部地區約25、26度，局部可上看28度，各地低溫約15度左右，中南部要留意日夜溫差逾10度。

劉沛滕說，6日晚間開始水氣增多，7日北部降溫明顯，整天氣溫約13至17度；中南部地區降溫時間較晚，白天高溫中部約22至26度，預估7日晚至8日才會感受偏涼。這波冷氣團強度仍有調整空間，氣象署會持續觀察。

劉沛滕提到，今晚至明天白天若水氣及溫度配合，3000公尺以上高山有機會降雪；並提醒今晚至明晚桃園至台南、恆春半島及綠島蘭嶼、澎湖、馬祖要留意較強陣風；5、6日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

