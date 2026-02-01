成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

成大醫院雲林分院新卸任院長今天交接，由成大醫院長李經維監交，新任院長由原任副院長何宗憲升任，新卸任院長分享過去和未來，輕鬆風趣，卸任院長吳晉祥說，去年白沙屯媽祖路過醫院，時任副院長何宗憲人群中被攝影並指是「院長」，如今果然應驗，所以新院長是「媽祖選的」，全場哄堂大笑。

今天卸任院長吳晉祥和新任院長何宗憲交接典禮，由成大醫院總院長李經維監交，並由成大校長沈孟儒頒聘書給新院長何宗憲。成大醫學院長鄭修琦、立委張嘉郡、雲林副縣長陳璧君、衛生局長曾春美及雲林各大醫院、醫界人士出席見證。今天交接儀式致詞格外爆笑，帶動了輕鬆氣氛。

卸任院長吳晉祥感謝6年來院方團隊的辛苦付出，視醫療為志業。他話鋒一轉，透露一段副院長何宗憲為何會升任院長的祕辛。他說，去年5月白沙屯媽祖鑾轎來到斗六，醫護人員由何宗憲帶隊手拿成大旗子，一路搖旗吶喊追著媽祖鑾轎跑，大隊人馬更邊跑邊喊「媽祖媽祖！成大愛你！」。

這段「白袍醫生追神轎」的有趣畫面，被即時直播的攝影鏡頭捕捉到並上傳網路youtube，斗大的標頭寫著「斗六成大醫院院長也來了！」，吳晉祥說，可見靈感的媽祖早有預示，也果然應驗，讓副院長直升院長。

此番話語一出，全場哄堂大笑，掌聲不斷，後來致詞的來賓也以「媽祖選的」來尊稱並祝賀新院長，讓莊嚴的交接典禮增添不少歡樂氣氛。

新院長何宗憲專長兒科、感染症學，他表示，將會與團隊朝培養醫護團隊人才及數位永續素養為目標和使命，建構適合醫護教育的教學場域，讓每位醫療人員發揮長才，因應不同的需求，提供穩定、溫暖照護，讓成大成為以病人為中心的優質醫院。