合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺段夜間封閉

中央社／ 南投1日電

合歡山台14甲線高海拔路段，路面恐結冰，今天下午5時起翠峰至大禹嶺路段預警性封閉，只出不進；其中武嶺至松雪樓，路段崎嶇，採雙向封閉。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，依中央氣象署情資顯示，夜間受鋒面降雨及低溫影響，台14甲線3000公尺以上路段有路面結冰機率，為維護用路人車安全，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

中區分局表示，考量31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，路面易打滑，此路段採雙向封閉管制，禁止通行；2日上午8時，視天候及道路狀況再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊因應並小心慢行。

另外，中區分局說明，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行，呼籲要行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要請勿前往。

2縣市發布大雨特報！ 恐一路下到明天清晨

中央氣象署下午15時45分針對基隆北海岸發布大雨特報，恐一路下到明天清晨。

染漢他病毒致死憂大安森林公園松鼠成風險 台大醫：非主要傳播媒介

台北市大安區一名70多歲男性於上月13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，檢驗後確診漢他病毒症候群，並捕獲住家周邊4隻老鼠，...

高鐵寧靜車廂上路近5個月「2人遭拒載」 取消乖乖點心改1小物安撫孩童

高鐵去年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內講手機、使用3C未用耳機或大聲喧鬧等，經勸導不聽者可拒載，新制上...

大安森林公園松鼠有毒？ 醫揭漢他病毒「真正主戰場」：這種環境最危險

台北市大安區驚傳漢他病毒確診案例，引發民眾關注。醫師姜冠宇在臉書發文示警，強調即便是在房價高昂的「精華區」，也可能隱藏著老舊建築、長年未清的水溝或獨居戶等衛生死角。他提醒，漢他病毒感染後果不容小覷，嚴重者可能導致器官衰竭、敗血症，甚至需要動用葉克膜救治，呼籲需重視都市更新與公衛預防。

雞蛋配牛奶也傷身？ 醫點名3大「假健康」早餐地雷：吃錯恐釀膽結石

一日之計在於晨，早餐品質決定了整天的代謝效率。重症科醫師黃軒近日示警，許多人以為清淡就是養生，或是只吃蛋白質不吃澱粉，這些錯誤習慣長期下來恐導致血糖波動、膽汁排出不順，甚至釀成心臟、代謝與腎臟的「健康三殺」。

羽絨衣怎麼洗才對？ 專家勸「千萬別機洗」：便宜貨更危險

冬季寒流發威，保暖的羽絨外套成為民眾出門必備單品。然而，清潔這類厚重衣物時可得當心，若直接丟進洗衣機清洗，不僅可能導致外套報銷，嚴重時甚至會讓洗衣機「炸開」。紡織專家「扛布者」近日在臉書發文示警，揭露羽絨外套在機洗過程中變成「致命水球」的原理，呼籲民眾千萬別因貪圖方便而因小失大。

