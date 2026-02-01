合歡山高海拔路面恐結冰 翠峰至大禹嶺段夜間封閉

合歡山台14甲線高海拔路段，路面恐結冰，今天下午5時起翠峰至大禹嶺路段預警性封閉，只出不進；其中武嶺至松雪樓，路段崎嶇，採雙向封閉。

交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，依中央氣象署情資顯示，夜間受鋒面降雨及低溫影響，台14甲線3000公尺以上路段有路面結冰機率，為維護用路人車安全，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

中區分局表示，考量31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，路面易打滑，此路段採雙向封閉管制，禁止通行；2日上午8時，視天候及道路狀況再決定限加掛雪鍊車輛通行或開放通行，提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊因應並小心慢行。

另外，中區分局說明，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行，呼籲要行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要請勿前往。