雲林新住民從閱讀到繪本創作 印尼過年「懷孕牛肉丸」最吸睛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，其中過年象徵祝福和長壽的「懷孕牛肉丸」，最引人注目。。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，其中過年象徵祝福和長壽的「懷孕牛肉丸」，最引人注目。。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，藉由新住民的雙手描繪出各國的獨特風情，今天新書「熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅」雙語繪本發表會。5位印尼新住民作者分享新書內容與故事，也介紹象徵祝福與長壽的「懷孕牛肉丸」，格外吸睛。

雙語繪本由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等5位印尼新住民姊妹共同創作，透過旅人視角深入印尼探訪熱帶農特產品背後的故事，相當動人。

謝夢音說，建中紀錄包括木薯等7種農作物，是印尼人的主食，當地人都會蒸熟再配一杯黑咖啡當早餐，是一天活力來源，在台灣被視為「養豬用」的木薯葉，對印尼人是營養滿分蔬菜，甚被稱為「窮人的人蔘」，也可作為童玩，凸顯出台印生活的文化差異。

書中特別介紹「懷孕牛肉丸」，巨大牛肉丸有特殊的「丸中丸」造型，是印尼過年常見的美食，象徵祝福延年益壽、多子多孫等寓意。

協會總幹事賴惠華表示，和縣府合作共讀繪本已11年，並鼓勵新住民閱讀台灣繪本熟悉台灣文化，後來不少人希望也能畫出自己家鄉文化，以書交流。並啟動新住民創作之路，每年出版生活習慣、手工藝等不同主題繪本，今年第9本。將印製300本給各鄉鎮市圖書館，並將規畫巡展，讓民眾了解更多異國文化。

縣府文觀處副處長陳世訓表示，這項計畫見證新住民從閱讀學習到創作的轉變歷程，除推動繪本創作，也在文觀處圖書館設置多元文化專區，打造一處新住民閱讀、連結家鄉記憶的友善空間。

雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府與雲林縣社會關懷協會推動「新住民親子共讀繪本創作讀書會」，鼓勵新住民創作許多文化風情的繪本，可讀性高。記者蔡維斌／翻攝

