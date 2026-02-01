大安森林公園松鼠有毒？ 醫揭漢他病毒「真正主戰場」：這種環境最危險

台北市大安區驚傳漢他病毒確診案例，引發民眾關注。醫師姜冠宇在臉書發文示警，強調即便是在房價高昂的「精華區」，也可能隱藏著老舊建築、長年未清的水溝或獨居戶等衛生死角。他提醒，漢他病毒感染後果不容小覷，嚴重者可能導致器官衰竭、敗血症，甚至需要動用葉克膜救治，呼籲需重視都市更新與公衛預防。

姜冠宇醫師指出，漢他病毒症候群目前在臨床上「沒有特效藥」，一旦重症化，患者可能面臨多重器官衰竭的風險，治療上僅能採取支持性療法。因此，除了依靠醫療端的救治，更重要的是透過公衛手段維持環境整潔，並持續推動都市更新，找出這些容易滋生病媒的角落。

另外，有民眾擔憂大安森林公園內常見的松鼠是否也會傳播病毒？對此，姜冠宇解釋，松鼠的風險相對較低，漢他病毒的「主戰場」其實是老鼠（Rat/Mouse）的排泄物。他進一步說明，病毒傳播的高風險場景通常是「密閉、灰塵多、通風差」的空間，如地下室或久未整理的倉庫，因為帶有病毒的乾燥排泄物粉塵容易被吸入；反觀公園屬於開放空間，空氣流通，感染機率較低。

也有網友留言回報，在松山區等熱鬧地段，即便豪車穿梭，巷弄內仍常看到老鼠奔馳。姜冠宇則回應，這正是弱勢或獨居住戶需要特別小心的地方，環境衛生與居住安全息息相關。

漢他病毒怎麼防？ 漂白水消毒是關鍵

根據疾管署資料，漢他病毒主要透過吸入遭帶病齧齒類動物（如老鼠）尿液、糞便或唾液汙染的飛沫微粒而感染。

1.環境清潔： 落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的三不措施。

2.正確清理： 若發現老鼠排泄物，千萬不要直接用掃把掃，以免激起粉塵遭吸入。應先戴上口罩與手套，使用稀釋漂白水（1：100）潑灑消毒，靜置30分鐘後再進行清理。

3.就醫警訊： 若曾接觸鼠類或其排泄物，並出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹痛或出血點等症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史與接觸史。