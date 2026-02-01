知名「愛他美」嬰幼奶粉疑仙人掌桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

一月上旬，雀巢嬰兒配方奶粉檢出仙人掌桿菌，總公司已於全球啟動回收作業，台灣雀巢也發聲明表示國內產品不受影響。近日又爆出，法國食品和飲料集團達能公司（Danone）旗下品牌「愛他美」（Aptamil）嬰兒配方奶粉可能受到仙人掌桿菌毒素汙染，正在德國召回相關產品。食藥署表示，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品。

達能發布資訊，受影響的三批產品分別是愛他美PronutraPre，1200克裝，保存期至2026年11月19日；愛他美Pronutra1DE，800克裝，保存期至2026年11月10日；愛他美ProfuturaPreD，800克裝，保存期至2027年4月20日，其他愛他美產品不在召回之列。食藥署指出，至2026年1月31日止，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，該案經評估列屬綠燈。

食藥署強調，若有輸入或使用類似或疑似回收警訊產品或相關產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證，並依自主管理原則，主動暫停該等疑慮產品之販售或使用。建議業者得於採購前要求原廠或上游供應商提具產品檢驗報告，或自主管理評估進行相關衛生項目檢驗，確保製販售或輸入產品之衛生安全並符合我國規定。

食藥署指出，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播汙染食品，食品中帶菌率可高達20至70%。一旦食品被仙人掌桿菌汙染後，大多沒有明顯腐敗變質現象，除了米飯有時稍微發黏，口味不佳之外，大多數食品的外觀都屬正常。另外，造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠、保存不當，尤其夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，容易大量繁殖並產生毒素。

仙人掌桿菌具耐熱性，誤食恐致嘔吐、腹瀉，嚴重恐致敗血症。為避免食物受到汙染，食藥署提醒，食品業者應落實食品良好衛生規範準則中之衛生管理原則。食品烹調後盡速食用，如未能馬上食用完畢，應保溫在65℃以上。儲存短期間（二天內）內者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過二天以上者務必冷凍保存。

國際大廠的奶粉屢屢出包，引發國內關注。除了業者應避免輸入疑慮產品，民眾如赴德國旅遊，也應避免購買及食用問題食品，特別是避免購買近期受汙染召回的產品，要認明含有仙人掌桿菌的特定批次「愛他美」嬰兒奶粉。