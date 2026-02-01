染漢他病毒致死憂大安森林公園松鼠成風險 台大醫：非主要傳播媒介

台北市大安區一名70多歲男性於上月13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，檢驗後確診漢他病毒症候群，並捕獲住家周邊4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。民眾擔心，位在大安區的大安森林公園裡有很多松鼠，松鼠和老鼠同屬齧齒類動物，擔心是否可能產生感染風險。

感染科權威、台大醫學院小兒科教授黃立民說，依國外研究指出，松鼠確實帶有漢他病毒，但病毒類型為肺臟型，主要是以攻擊肺臟，與家鼠的腎臟型不同，且松鼠不是傳播的媒介，民眾不需過度擔心，但建議仍應與野生動物保持距離，避免遭到其他病毒、細菌感染。

黃立民說，台灣流行的漢他病毒型別屬於腎臟型，病毒主要攻擊腎臟，但致死風險較低，雖然每年都有傳出病例，但少有個案死亡，這次因傳出死亡個案，引發民眾關注。但若要避免漢他病毒感染，高齡、抵抗力差族群因身體較脆弱，碰到病毒，有機會演變為重症，要特別注意。

漢他病毒傳染途徑，為吸入或接觸遭漢他病毒鼠類的排泄物、分泌物，包括糞便、尿液、唾液等汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。黃立民說，民眾在整理居家環境或搬動物品時，若帶有病毒顆粒的灰塵揚起，又不小心吸入，就有感染風險，因此，打掃居家環境應戴口罩、勤洗手，並保持廚房乾淨、維持衛生習慣，減少家裡的老鼠，避免沾到老鼠排泄物。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也於臉書提醒，大安區出現漢他病毒致死病例，可見即便精華區也有老舊的角落成為衛生缺口，長年水溝、老舊建築、可能造成獨居住戶出現器官衰竭敗血症，嚴格來說也沒有特效藥，病情嚴重還需接上葉克膜的，目前能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計畫找出脆弱的角落。