春節特設傳染病門診 18日起高乘載管制

春節看病可到「傳染病特別門診」與「假日輕急症中心」，交通上要注意18日起有高乘載管制！因應春節就診人次較多，衛福部推出「春節醫療量能整備專案」，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。高公局則提醒，南向交通量集中在初一至初三，因此初二開始就會有高乘載管制，提醒民眾要多注意。

13處UCC過年待命

衛福部2日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導；另外，衛福部也鼓勵醫院在大年初一至初三開設「傳染病特別門診」，直轄市13處「假日輕急症中心（UCC）」春節則不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

此外，春節期間診察費與護理費100%加成，衛福部規定8成獎勵金應發予第一線工作人員，實質感謝醫護辛勞；區域聯防部分，則是透過衛福部、地方衛生局及各區域緊急醫療應變中心（REMOC）及轉診網絡緊密聯繫，必要時啟動跨區協調與轉診分流。

國道凌晨停收費

高公局則指出，南向交通量集中在初一（17日）至初三（19日），初二出現最大量，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五（21日），初四出現最大量，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，約平日之1.5倍。另預估和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量約為平日的1.3倍，因此交通部一次研擬兩個連假的應變計畫。

匝道部分，17到19日每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；19到21日每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，18到21日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道；19到20日則是國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。17到22日，每日0至5時暫停收費，國3「新竹至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

初一到初三停收垃圾

民眾也常利用春節前進行大掃除。以北北基桃為例，台北17到19日垃圾停收，若要汰換家中的舊家具大型廢棄物，於13日前預約交由各區清潔隊清運；新北環保局則說，若17到19日停收期間有倒垃圾需求，可到全市70個定點收運站倒垃圾；基隆也是17到19日停收，若要清理大型垃圾14日前要辦理登記。

桃園環境管理處則提醒市民，民眾若有大型廢棄物（不含事業廢棄物）清運需求，請於11日（三）下午5時前向所在地清潔中隊完成登記，並依約定時間搬運至指定地點。

