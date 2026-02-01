雞蛋配牛奶也傷身？ 醫點名3大「假健康」早餐地雷：吃錯恐釀膽結石

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「牛奶加雞蛋」雖然蛋白質豐富，但缺乏碳水化合物喚醒大腦。專家建議搭配地瓜或燕麥，營養才均衡。示意圖／Ingimage
一日之計在於晨，早餐品質決定了整天的代謝效率。重症科醫師黃軒近日示警，許多人以為清淡就是養生，或是只吃蛋白質不吃澱粉，這些錯誤習慣長期下來恐導致血糖波動、膽汁排出不順，甚至釀成心臟、代謝與腎臟的「健康三殺」。

黃軒醫師引用研究指出，高品質早餐與良好的心血管指標及腎功能呈正相關。若早餐長期缺乏特定營養素（如碳水化合物或油脂），身體無法接收正確指令，代謝節律就會大亂。他特別點名三種常見的早餐組合，看似無害其實暗藏陷阱，並提出簡易改良法：

一、牛奶雞蛋

許多人視為減脂聖品，但缺乏碳水化合物會導致身體胰島素訊號不足，被迫燃燒珍貴的蛋白質當燃料，反而讓人精神變差、效率降低。建議加入優質澱粉，如地瓜、燕麥或全麥麵包。

二、清粥＋醬菜

長輩最愛的組合，通常高鈉且幾乎無油。膽囊需要脂肪刺激才能收縮排膽汁，若飲食過度清淡，膽汁鬱積容易沉澱結晶，增加膽結石與息肉風險。建議白粥改雜糧粥，並加顆蛋、瘦肉或燙青菜平衡營養。

三、燒餅＋油條

標準的「空熱量」食物，高溫油炸易產生氧化壓力，且缺乏纖維緩衝，吃下肚後血糖會劇烈震盪，長期食用易致血脂升高。建議視為偶爾的享受，並搭配無糖豆漿、水煮蛋與蔬菜。

早餐 膽結石 牛奶 雞蛋 清粥 早餐店 脂肪 健康

