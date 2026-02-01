新車領牌隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」 2月28日起納管

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。示意圖。聯合報系資料照
汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，明定2月28日起，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上。

交通部去年預告修正道路交通安全規則，明定新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應為70%以上、前側窗透光率40%以上，舊車不溯及既往；另也公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，揭露12家建議廠牌、型號資訊。

交通部近日公告修正「道路交通安全規則」，除經交通部核可車輛外，為確保汽車駕駛人行車視線清晰及視野完整，2月28日起新登檢領照的車輛申請牌照檢驗時，玻璃隔熱紙可見光透過率標準為前擋風玻璃70%以上（自邊框上緣起15公分內區域不在此限）、前側窗40%以上，及所黏貼的隔熱紙應有合格標識規定。

計程車及幼童專用車部分，除應符合前擋風玻璃70%以上、前側窗40%以上外，後側窗及後（擋）窗，均應黏貼可見光透過率40%以上的合格隔熱紙。

此次也同步修正，汽車駕駛於我國駕車，應按照我國持照紀錄及駕駛執照管理規定加以管理，若駕照遭吊銷、註銷或受不得考領駕駛執照處分，或受吊扣處分尚未執行完畢者，不得持外國政府、大陸地區、香港或澳門所發有效的正式駕照或國際駕照，駕車或換發普通駕駛執照。

交通部此次也明定，即日起行人聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等，若執行緊急任務車輛警號，應立即避讓，不得阻礙執行緊急任務車輛動線。

另外，穿越道路時，已開始穿越者，若行進方向未影響該車輛通行，應迅速穿越；未開始穿越者應暫停，不得搶快穿越道路，以避讓執行緊急任務車輛先行。

