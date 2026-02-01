高雄-香港班機發動力不足急折返 國泰航空：按程序檢查、安排乘客轉乘

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號發動機壓力不足，緊急返航，8點49分折返回機場。示意圖。圖／翻攝自國泰航空臉書
高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號發動機壓力不足，緊急返航，8點49分折返回機場。示意圖。圖／翻攝自國泰航空臉書

國泰航空一架CX449高雄飛往香港班機，於空中發現1號發動機壓力不足，緊急返航；國泰航空表示，因技術原因於起飛後折返高雄機場，已按既定程序進行檢查，並協助旅客轉乘其他航班，同時調派較大機型加強疏運。

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7時45分從高雄飛往香港後，空中發現1號發動機壓力不足，緊急返航，8點49分折返回機場。

據了解，經機務確認該班機為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，駕駛按規定落地最近機場，初估需要2小時，清理滑油及檢查。

對此，國泰航空表示，今日由高雄飛往香港的CX449航班，因技術原因於起飛後折返高雄機場。航班按既定程序進行檢查後，已安排乘客下機，並協助轉乘其他由高雄出發的國泰航班前往目的地。

國泰航空表示，為協助受影響的旅客，已提供點心或餐券，並調派較大型機型以加強疏運，盡力降低對行程的影響。

國泰航空強調，國泰航空所有決定均以安全為首要考慮，謹就事件為受影響的顧客帶來不便致以誠摯歉意，並感謝顧客的理解與體諒。

