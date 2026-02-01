高鐵寧靜車廂上路近5個月「2人遭拒載」 取消乖乖點心改1小物安撫孩童

高鐵去年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內講手機、使用3C未用耳機或大聲喧鬧等，經勸導不聽者可拒載，新制上路近5個月，已有2人遭拒載。據了解，該2人分別因酒醉、情緒失控勸導不聽，遭高鐵解除運送契約。

高鐵旅運量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，為維持、提高服務品質，高鐵去年9月22日起實施寧靜車廂政策，主要勸導對象為「成人不當使用3C、手機或喧嘩行為」。

根據高鐵分析，遭勸導旅客近5成為「車內講電話」、使用3C產品未戴耳機占24%、車廂內成人大聲喧譁約占27%。

寧靜車廂政策上路迄今已近5個月，據了解，已有2名乘客遭拒載，分別是因酒醉、情緒失控且屢勸導不聽，影響其他乘客，高鐵最終採解除運送契約處理。

高鐵推動寧靜車廂政策讓不少親子家庭搭車壓力大，一度引發家長及親子團體的不滿及質疑，為此，高鐵宣布「孩童、嬰幼兒、及因疾病影響自主能力之旅客」不列入勸導範圍，初期更提供「乖乖」點心安撫，未料仍有家長質疑不應提供孩童甜食和零食，目前高鐵已取消「乖乖」安撫作法，採提供「It's Okay to Cry」，以及高鐵列車、汽車貼紙安撫。

高鐵公司說明，為積極回應旅客對提升車廂寧靜度的期待，台灣高鐵推動「車廂寧靜文化」，宣導「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，希望打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識。

高鐵表示，為了解旅客對新措施的感受及意見，分別在11、12月，針對曾搭乘過高鐵的TGo會員進行問卷調查，兩次調查對象各約1600名。

結果顯示，支持「車廂寧靜文化」的旅客比例在95%以上，對「車廂寧靜文化」措施的滿意程度達到9成，約8成旅客認為開始推動之後確實有改善。旅客普遍認同高鐵推動「安靜、舒適、友善」乘車環境的方向，勸導後之配合度良好。