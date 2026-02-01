快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

助弱勢家庭過年前幫行動不便者洗熱水澡 到宅沐浴已9年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
永信關懷到宅沐浴、家庭已今年第9年，迄今累計服務996戶。圖／永信社會福利基金會提供
永信關懷到宅沐浴、家庭已今年第9年，迄今累計服務996戶。圖／永信社會福利基金會提供

農曆過年將到，永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，永信關懷到宅沐浴、家庭已第9年，迄今累計服務996戶。幫助許多行動不便、長期臥床的弱勢家庭，每年農曆年前，基金會實地訪視，了解需求並媒合長照資源，感謝富宇慈善基金會支持，讓弱勢家庭在年前安心洗個熱水澡。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇始終重視家的溫度，秉持共好精神，致力於改善弱勢族群的生活。

受幫助家屬林姓女子表示，她父親原本是工廠作業人員，5年前在工作途中突發腦溢血，從此長期臥床，日常生活需家人協助，目前主要由母親獨力照顧。每次到宅沐浴服務時，家人都會全程陪伴。感謝永信到宅沐浴團隊的細心與耐心，年節前能讓父親好好洗個熱水澡，對全家而言意義重大。

永信關懷到宅沐浴、家庭已今年第9年，迄今累計服務996戶。圖／永信社會福利基金會提供
永信關懷到宅沐浴、家庭已今年第9年，迄今累計服務996戶。圖／永信社會福利基金會提供

沐浴 家人 弱勢家庭

延伸閱讀

春節送暖 寧湖土地公廟慈善會關懷捐助20戶金門弱勢家庭　

蘆竹寒冬送暖 蘇俊賓：有能力的弱勢需要舞台

避免冬季癢上身 專家籲把握沐浴後3分鐘內塗抹乳液保濕

武陵農場河津櫻提前綻放 遊客賞花沐浴陽光櫻花雨

相關新聞

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

不少人煮飯時習慣隨手切洋蔥下鍋，卻很少注意「刀工方向」其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

高鐵寧靜車廂上路近5個月「2人遭拒載」 取消乖乖點心改1小物安撫孩童

高鐵去年9月22日起實施「寧靜車廂」政策，旅客若在車廂內講手機、使用3C未用耳機或大聲喧鬧等，經勸導不聽者可拒載，新制上...

助弱勢家庭過年前幫行動不便者洗熱水澡 到宅沐浴已9年

農曆過年將到，永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，永信關懷到宅沐浴、家庭已第9年，迄今累計服務996戶。幫助許多行動不便...

國泰航空起飛高雄突緊急折返 目擊者：左側發動機未啟動反向推力

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號...

育成率不佳 豬農：毛豬上市體重仍未回復到疫情前水準

去年10月中出現首例非洲豬瘟疫情，受禁宰禁運措施影響，導致多達39萬頭毛豬延遲上市，雖目前大致已消化完畢，但平均上市體重...

2月交通新制1次看！高鐵增台南直達車 台鐵個人訂票上限放寬至9張

邁入2月，交通多項新制上路，如高鐵2月2日起再增加6班南下列車，總班次將達1134班，此次新增開的車次採「全新停靠模式」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。