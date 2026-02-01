助弱勢家庭過年前幫行動不便者洗熱水澡 到宅沐浴已9年
農曆過年將到，永信社會福利基金會副主任江瑞敏表示，永信關懷到宅沐浴、家庭已第9年，迄今累計服務996戶。幫助許多行動不便、長期臥床的弱勢家庭，每年農曆年前，基金會實地訪視，了解需求並媒合長照資源，感謝富宇慈善基金會支持，讓弱勢家庭在年前安心洗個熱水澡。
富宇慈善基金會執行長張宇承表示，富宇始終重視家的溫度，秉持共好精神，致力於改善弱勢族群的生活。
受幫助家屬林姓女子表示，她父親原本是工廠作業人員，5年前在工作途中突發腦溢血，從此長期臥床，日常生活需家人協助，目前主要由母親獨力照顧。每次到宅沐浴服務時，家人都會全程陪伴。感謝永信到宅沐浴團隊的細心與耐心，年節前能讓父親好好洗個熱水澡，對全家而言意義重大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言