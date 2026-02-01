國泰航空起飛高雄突緊急折返 目擊者：左側發動機未啟動反向推力

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號發動機壓力不足，緊急返航，8點49分折返回機場，經機務確認該班機為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，駕駛按規定落地最近機場，初估需要2小時，清理滑油及檢查。航空公司表示，下客後將旅客簽轉至其他航班，航機則暫繼續停留本場進一步檢查。

有民眾在機場圍牆外側目擊該飛機折返降落時，疑似左側發動機降落後未啟動反向推力，只有右側啟動，且後方有消防車一路跟隨待命，所幸最後並無意外，順利拖至登機門。也有一名機上乘客在網路發言稱，當時機長僅廣播說是「技術設備問題」就緊急折返，最後停靠在31登機門，她最後被更改乘坐CX424航班，並由A330-300更換為波音777-300客機。

另名目擊民眾則說，所幸右側發動機有反推，最怕兩邊都沒有反推，不過還有擾流板可以展開和煞車，只要小心煞車過度導致輪胎起火就好。一名香港旅客表示，他本身10點45分在香港起飛的航班，因此事已延遲至11點45分才起飛，機型也臨時更換，許多港台兩地的旅客旅程都遭耽誤。