育成率不佳 豬農：毛豬上市體重仍未回復到疫情前水準

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
去年10月毛豬平均交易重量大約125公斤，非洲豬瘟疫情發生後，11月初大概來到133公斤，現在緩慢降到130公斤，交易重量下降得慢，和育成率低迷有關。圖／聯合報系資料照片
去年10月中出現首例非洲豬瘟疫情，受禁宰禁運措施影響，導致多達39萬頭毛豬延遲上市，雖目前大致已消化完畢，但平均上市體重仍重達130公斤，仍未恢復到疫情前125公斤的狀態。豬農表示，豬呼吸道與繁殖障礙綜合症 （PRRS）爆發頻率縮短，以及近期天氣溫差驟變，加劇育成率低迷，因此上市的平均重量仍由市場決定，而生物安全還是重要工作。

豬呼吸道與繁殖障礙綜合症 (PRRS，俗稱藍耳病) 與豬流行性下痢 （PED）是嚴重威脅養豬業的病毒性疾病。PRRS導致母豬繁殖障礙及仔豬呼吸道症狀、高死亡率，而PED主要引起豬隻嚴重下痢、脫水，特別對新生仔豬致死率極高。

針對毛豬上市體重至今仍未能回復到去年10月非洲豬瘟疫情發生時的狀況，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，因2025夏季天氣炎熱，配種率本就不如預期，再加上PRRS、PED長年干擾造成母豬繁殖障礙，更是雪上加霜。

張佑誠指出，一貫場為了生產流程，縱使牌價不好也是要把肉豬賣出才有空格好離乳給保育豬，但肉豬場就不同，當時的仔豬成本就在5000元以上，加上飼料錢，如果沒賣130公斤基本上都是賠錢，現在確實提升生物安全，以面對嚴峻疫情的時代。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞進一步說明，非洲豬瘟疫情前平均交易重量為125公斤，11月7號解封禁宰拍賣後重量為133公斤，到今年1月底，已降到130公斤，拍賣頭數有打折，因為肉品拍賣市場會控制拍賣數量，維持拍賣價格來保障豬農收益。

洪健鈞指出，非洲豬瘟疫情過後，PRRS在各個豬場爆發頻率也縮短了，除了溫差大誘發感染，這個RNA病毒會持續變異，商業用疫苗能提供的保護力下降，原本半年爆發1次縮短為2個月1次就發病。

