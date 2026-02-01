2月交通新制1次看！高鐵增台南直達車 台鐵個人訂票上限放寬至9張

邁入2月，交通多項新制上路，如高鐵2月2日起再增加6班南下列車，總班次將達1134班，此次新增開的車次採「全新停靠模式」，直達台南後至左營站，中間不停靠台中站；台鐵放寬個人訂票上限至9張，2月3日開放訂票；另虎航今日起，新版工作證或名牌將移除中文姓氏。

●高鐵增開「南港-台南」直達車

高鐵公司宣布，今年2月2日起再增加6班次南下列車，總班次將達1134班，並採全新停靠模式，像是1985車次平日晚間10時南港出發，停靠台北、板橋後，直達台南站後至左營，中間不停靠台中站；1575車次則是周六晚間10時30分南港至台中站，中間不停板橋、苗栗站。

高鐵公司表示，此次新增開車次將採「全新停靠模式」，像是1985車次每周一至周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；1575車次周六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵指出，1985車次開行後，讓台北至台南間行車時間縮短至83分鐘、台北至左營間則縮短至95分鐘，提供台南、高雄二地旅客，晚間自台北返家有更快、更多的選擇。

而周六增開的1575車次，自南港站發車後，中途停靠台北站、桃園站、新竹站及台中站，同樣可以達到讓中、南部都會區旅客，彈性規畫行程、分流搭乘的效果。配合本次夜間增開班次，原於周五及周日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間。

針對增開1985及1575班次的主要目的，高鐵說明，南部旅客在平常日的商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求。因此本次特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

此外，針對台中以北的旅客，再增加1575車次，以因應周末大型活動越來越頻繁，加強服務旅運量最大的北部區間，提供旅客更充裕的運能。

高鐵表示，持續觀察旅客需求，適度增開班次並優化班表停靠模式，以期更加貼近旅客需求，本次增班後，總計每周將提供1134班次的旅運服務，包含南下566班、北上568班。

●台鐵購票新制 個人線上訂票放寬至9張

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票新制，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張，開放訂票首日為2月3日。

台鐵公司說明，個人訂票上限調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車，以及兩鐵列車。措施調整後，可以單行程、雙行程或三行程方式訂票，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票。

另外，以去回程方式訂票，單次最多可預訂18張車票，包含去程及回程各9張。旅客完成訂票後，可至台鐵售票窗口、自動售票機、超商等通路，均可依調整後之張數上限取票。

雖個人訂票上限已開放9張，但台鐵提醒，若透過「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票，取票張數上限仍維持6張；另「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，來回預訂8張。

台鐵表示，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前的乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，需至售票窗口辦理。

●保障隱私安全 台灣虎航工作證2月起移除中文姓氏

為保障員工隱私與安全，台灣虎航宣布，2月1日起，第一線人員可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露。

虎航表示，為維護旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線員工隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。