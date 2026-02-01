除夕前先做這事！減重名醫傳授關鍵3招 3天將體重「校正回歸」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議過年圍爐時應遵循「水、菜、肉、飯」的進食順序，並在年後把握黃金3天多喝水，將多餘的鹽分與水腫排出體外。示意圖／Ingimage
農曆春節將至，除了面對親戚們關於結婚、工作的靈魂拷問外，最讓人焦慮的莫過於餐餐大魚大肉後的體重飆升。對此，醫師蕭捷健分享一招「碳水循環」秘技，強調只要掌握人體「肝醣倉庫」的原理，即便過年大吃大喝，也能在短短3天內將多出來的體重「校正回歸」。

減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文指出，過年增加的體重往往不是脂肪，而是肝醣與水分。人體內約有1000到2000大卡的熱量儲存空間，就像一個暫存轉運站，只要在3天內將其清空，這些熱量就只是過客，不會真正轉化為身上的贅肉。

為了讓民眾安心過好年，蕭捷健提出了三階段的「戰略性飲食計畫」：

第一階段：年前清倉

除夕圍爐大餐前的2到3天，建議執行「低碳日」。

蕭捷健比喻，如果肝醣倉庫已經塞滿，吃下去的年菜就會像擠不進捷運的人潮一樣被擠出去，直接變成脂肪。因此，年前應暫時遠離米飯、麵條與水果，專注攝取植物性蛋白、白肉及大量綠色蔬菜，先把倉庫清空以容納接下來的美食

第二階段：進食順序

面對滿桌佳餚，進食順序是控制血糖與飽足感的關鍵。

建議依照「水、菜、肉、飯」的順序進食。蕭捷健解釋，可溶性纖維吸水後會形成膠狀鋪底，減緩澱粉吸收；而蛋白質則能啟動腸泌素（如GLP-1），大約10到20分鐘後會產生飽足感，因此將澱粉放在最後吃最為划算。

第三階段：年後黃金校正

收假前的最後三天是關鍵期。

蕭捷健建議全面回歸低碳飲食，並啟動「洗車模式」，透過大量飲水將體內多餘的鹽分與水腫排出。每日飲水量的公式為「體重乘以40加500cc」（例如70公斤者需喝3300cc），同時恢復三餐定時定量，讓身體意識到假期結束，停止儲存模式。

