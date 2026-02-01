快訊

台灣首部捕魚工法音樂劇「拍楸」衛武營登場 唱出馬祖海洋記憶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
馬祖品牌音樂劇「拍楸」，7日晚間6時在高雄衛武營戶外劇場演出，免費入場、自由入座，邀請觀眾一同在劇場中聽見語言、看見地方文化的生命力。圖／台北愛樂提供
你知道百年來，馬祖漁民是如何在海上羈繫定置網的嗎？閩東語中的「拍楸」(pha-jiu），是馬祖世代傳承的重要捕魚工法，承載馬祖先民與大海共存的智慧。馬祖品牌音樂劇「拍楸」，周六(7日)晚間6時在高雄衛武營戶外劇場演出，免費入場、自由入座，邀請觀眾一同在劇場中聽見語言、看見地方文化的生命力。

「拍楸」取材自馬祖傳統海上捕撈文化，「拍楸」不只是漁撈技術，更是一種世代相傳的生活節奏與集體記憶。清晨出海、午後曬網、黃昏收工，漁民在勞動中的號子聲、腳步聲與呼吸聲，構成島嶼獨有的節奏感。台北愛樂表示，「拍楸」將這些來自生活現場的聲響與身體動作轉化為音樂與舞台語彙，透過合唱、群舞與戲劇敘事，讓觀眾感受到「整座島嶼一起呼吸」的舞台詩意。

台北愛樂表示，「不同於一般民俗展示或文化介紹式演出，「拍楸」以當代劇場語言重新建構地方記憶，使閩東語成為敘事與音樂的主體，而非裝飾性的元素。「拍楸」企圖透過母語歌唱與身體律動，呈現語言如何承載生活方式、情感經驗與社群關係，讓觀眾在藝術體驗中理解：語言活著，文化就活著。當舞台上響起漁民勞動的節奏與集體呼喊，觀眾聽見的不只是旋律，更是一塊土地的記憶與情感正在發聲，期望讓南部觀眾有機會接觸馬祖獨特的海洋文化與語言聲音。

●「馬祖心情記事VII《拍楸》」2月7日（六）18:00於衛武營戶外劇場（高雄市鳳山區三多一路1號）演出，免費入場・自由入座。

馬祖品牌音樂劇「拍楸」，7日晚間6時在高雄衛武營戶外劇場演出，免費入場、自由入座，邀請觀眾一同在劇場中聽見語言、看見地方文化的生命力。圖／台北愛樂提供
