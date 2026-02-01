快訊

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室。圖／教育部提供
中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室。圖／教育部提供

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總金額約8520萬元。同時優化各校提供特殊教育相關支持服務，協助各校落實特殊教育法，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）所倡導的融合教育、通用設計等理念。

教育部指出，這項補助經費主要用於學校改善輔導空間動線、增購設施設備，以及充實身心障礙學生輔導E化系統。多所學校藉此經費增置輔導空間。

在實施成效方面，國立高雄師範大學利用補助改善已有23年歷史的資源教室，汰換沙發及空調設備，並購置智慧投影機。國立屏東科技大學則重新規劃資源教室空間，因應身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用、輔導人員辦公需求重劃空間，改善空間不足及動線不順暢狀況。

中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室，將原儲藏室改造成多功能活動空間增加使用彈性與活潑度，促進身心障礙學生積極校園參與和社群發展。

教育部強調，就讀大專校院的身心障礙學生人數逐年增加，顯示我國高等教育朝向更開放與包容的方向邁進，在「看見每一位學生」的教育理念下，讓大專校院成為友善與共融、機會與突破的學習社群，更是人權的實踐與平等的具體落實。期待與大專校院共同打造更友善且可近用的教育環境，讓每一位學生在高等教育中都能獲得支持並展現自身潛能。

教育部 教室 通用設計

相關新聞

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

不少人煮飯時習慣隨手切洋蔥下鍋，卻很少注意「刀工方向」其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

雙北傳統市場環境翻新、裝冷氣 轉型挑戰仍大 品牌化成致勝關鍵

近年不少傳統市場改建、加裝冷氣，營造提供更好環境，如何將舒適度轉化為穩定買氣，是轉型另一道考驗。北市南門市場是採買年貨熱...

冬天將過去立春將至 過敏、腸胃不適增 中醫揭三大養生原則穩住免疫力

冬天即將過去，下周三（2/4）將迎來立春。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，立春為24節氣中的第一個節氣，表示萬物開始甦醒，春...

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總...

一周兩波冷氣團周末恐更強 氣象署：今晚明晨各地都有降雨機會

未來一周受兩波冷氣團影響，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚偏冷，目前台...

國泰班機飛離高雄發現漏滑油「發動機壓力不足」 200名乘客緊急返航

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號...

