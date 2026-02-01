助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

隨著身心障礙學生進入大專校院人數逐年增加，教育部連續兩年補助大專校院改善輔導工作場地設施及設備，累計補助達186校次，總金額約8520萬元。同時優化各校提供特殊教育相關支持服務，協助各校落實特殊教育法，並實踐身心障礙者權利公約（CRPD）所倡導的融合教育、通用設計等理念。

教育部指出，這項補助經費主要用於學校改善輔導空間動線、增購設施設備，以及充實身心障礙學生輔導E化系統。多所學校藉此經費增置輔導空間。

在實施成效方面，國立高雄師範大學利用補助改善已有23年歷史的資源教室，汰換沙發及空調設備，並購置智慧投影機。國立屏東科技大學則重新規劃資源教室空間，因應身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用、輔導人員辦公需求重劃空間，改善空間不足及動線不順暢狀況。

中華醫事科技大學則以「幸福零距離」為核心，重新設計資源教室圖書室，將原儲藏室改造成多功能活動空間增加使用彈性與活潑度，促進身心障礙學生積極校園參與和社群發展。

教育部強調，就讀大專校院的身心障礙學生人數逐年增加，顯示我國高等教育朝向更開放與包容的方向邁進，在「看見每一位學生」的教育理念下，讓大專校院成為友善與共融、機會與突破的學習社群，更是人權的實踐與平等的具體落實。期待與大專校院共同打造更友善且可近用的教育環境，讓每一位學生在高等教育中都能獲得支持並展現自身潛能。