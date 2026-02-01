一周兩波冷氣團周末恐更強 氣象署：今晚明晨各地都有降雨機會

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚偏冷。本報資料照片
未來一周受兩波冷氣團影響，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚偏冷，目前台灣上空雲量偏多，還有華南雲系移入，下半天降雨會更明顯，並持續到明天清晨。後天降雨趨緩、逐漸回溫，周六又有冷空氣南下，可能是冷氣團，跟這波強度相當或更冷一些，氣溫又會下降。

劉沛滕指出，今天基隆北海岸降雨增多，中南部入夜也有水氣通過，今晚到明天清晨各地都有降雨機率，北部及宜蘭降雨時間長，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢。明天白天降雨趨緩，桃園以北、東半部有局部短暫雨，周二水氣更少，僅大台北山區、基隆北海岸、東半部有局部降雨。周三至周五白天各地穩定晴朗，僅台東及恆春有局部降雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，今天受冷氣團影響，北部整天都在15至16度，低溫約14度，這波冷空氣最冷是今天到明天清晨。明、後天回溫，後天起中南部要留意日夜溫差大。周六下一波鋒面通過，可能是冷氣團，強度仍有變化空空間，整體氣溫又會下降，周日低溫可能探13度。

此外，劉沛滕也說，周四、周五清晨中南部有局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾留意。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周受兩波冷氣團影響,中央氣象署預報員劉沛滕上午指出,今天受大陸冷氣團影響,北台灣整天涼冷,其他地區早晚偏冷,目前台...

