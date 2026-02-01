春節網購年菜易踩雷 消保官警告：私廚料理恐有食安風險

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「網購年菜」爭議多，消保官提醒民眾下單前睜大眼睛。本報資料照片
農曆春節將至，現代人生活忙碌，不少家庭選擇「網購年菜」圍爐，各電商平台紛紛祭出名店套組搶市。不過，網購無法檢視實體商品，僅能憑廣告圖文下單，容易衍生消費糾紛。消保官也彙整歷年常見的4大網購年菜爭議型態，提醒民眾下單前睜大眼睛，以免踩雷掃興。

桃園市主任消保官彭新澍表示，網購年菜最常見的爭議首推「廣告陷阱」。許多業者祭出琳瑯滿目的精美圖片吸客，民眾切勿看到廣告就衝動下訂，務必留意網頁角落是否加註「圖文僅供參考，實際菜色以出貨為準」等免責條款；部分標榜「五星級飯店年菜」的商品，也可能藏有「由其他業者代工」的小字，易使消費者誤解。

彭新澍指出，坊間不少以「私廚料理」或「某媽媽傳統手路菜」為名義促銷的商品，這類業者可能無實體店舖，僅屬家庭式生產，製造場所與食品衛生安全較難掌握，食安風險相對較高，選購時不可不慎。

彭新澍強調，商品資訊揭露不全也是糾紛大宗。消費者下單前應仔細確認菜色內容、實際重量、規格、數量及保存加熱方式。由於春節前夕是物流宅配高峰期，到貨時間難以精確掌握，民眾更需注意保存期限問題，應檢視業者是否依規定記載「以消費者收受日起算，至少距有效日期前幾日以上」等資訊，以確保食材新鮮安全。

彭新澍提醒，訂單成立後的確認機制是關鍵，業者在訂約前應提供確認機制，並於契約成立後確實履行；消費者下單後也應再次確認是否收到「訂購確認信」或完成訂購程序，以免自以為訂購成功，屆時卻收不到年菜。

法務局表示，市府與中央、中原、銘傳及開南大學合作，提供專人諮詢服務，若民眾遇有網購年菜等消費疑義，可撥打全國消費者服務專線1950求助，或向市府消費者服務中心提出申訴，維護自身權益，安心過好年。

