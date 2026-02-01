快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人切洋蔥時很少注意「刀工方向」，但這其實會影響口感與甜味釋放。圖／Ingimage
不少人切洋蔥時很少注意「刀工方向」，但這其實會影響口感與甜味釋放。圖／Ingimage

不少人切洋蔥時很少注意「刀工方向」，但這其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

《Yahoo JAPAN》報導，Papuchan指出，洋蔥用途廣泛，從炒菜、湯品到燉煮料理都常見，但若能依料理需求調整切法，風味表現會更理想。他說明，洋蔥的纖維生長方向是影響口感的關鍵。

若希望保留洋蔥的脆度與形狀完整度，切菜時應順著纖維縱向下刀。這種切法較不易破壞細胞結構，水分流失較少，即使加熱也不容易軟爛散開，適合用於清炒或加入湯品中，能維持清爽口感。

相反地，若想讓洋蔥在短時間內釋放甜味並快速軟化，則可逆著纖維橫向切。由於纖維被大量截斷，加熱後水分與糖分較快釋出，口感容易變得滑嫩濃稠，特別適合用於沙拉、燴飯或長時間燉煮料理。

洋蔥 日本料理

延伸閱讀

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

面試官傻眼！他曝05後履歷「2亂象」：以為在滑交友軟體

不公平！同事整天摸魚卻靠「1能力」多領5千 過來人點頭：是真的

冬天連殺7隻蚊子！半夜嗡嗡聲讓他氣炸 專家曝滅蚊方法

相關新聞

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

不少人煮飯時習慣隨手切洋蔥下鍋，卻很少注意「刀工方向」其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

一周兩波冷氣團周末恐更強 氣象署：今晚明晨各地都有降雨機會

未來一周受兩波冷氣團影響，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚偏冷，目前台...

國泰班機飛離高雄發現漏滑油「發動機壓力不足」 200名乘客緊急返航

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號...

非洲豬瘟致產業前景不明 國內養豬場再減169場

國內最新養豬頭數報告出爐，截至去年11月底統計，本次調查毛豬在養總頭數533萬頭，較上次調查增加27.2萬頭，國內毛豬飼...

周末很強冷空氣恐達寒流等級？吳聖宇：待觀察

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六白天下一波冷空氣南下，預估影響到9日清晨，冷空氣強...

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

北市一名小黃司機吃完便當，下車丟入行人專用清潔箱，遭環保局科技執法拍到，雖跑一趟澄清不是家戶垃圾，也沒挨罰，卻引發擾民輿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。