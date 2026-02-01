洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

不少人切洋蔥時很少注意「刀工方向」，但這其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

《Yahoo JAPAN》報導，Papuchan指出，洋蔥用途廣泛，從炒菜、湯品到燉煮料理都常見，但若能依料理需求調整切法，風味表現會更理想。他說明，洋蔥的纖維生長方向是影響口感的關鍵。

若希望保留洋蔥的脆度與形狀完整度，切菜時應順著纖維縱向下刀。這種切法較不易破壞細胞結構，水分流失較少，即使加熱也不容易軟爛散開，適合用於清炒或加入湯品中，能維持清爽口感。

相反地，若想讓洋蔥在短時間內釋放甜味並快速軟化，則可逆著纖維橫向切。由於纖維被大量截斷，加熱後水分與糖分較快釋出，口感容易變得滑嫩濃稠，特別適合用於沙拉、燴飯或長時間燉煮料理。