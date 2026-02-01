快訊

新年收到銀行「發財水」怎麼用？5種民俗運用方式可旺財

名校減招／考生人數回升加龍年效應 升高中競爭加劇

醫：逾5成高血壓伴睡眠呼吸中止症 冬天猝死風險高

中央社／ 台北1日電

溫度溜滑梯，「冬天是猝死高峰期」，醫師提醒，超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症，造成夜間缺氧，心臟負荷將達極限，只吃降血壓藥，治標不治本，可能在睡夢中發生憾事。

阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最常見的特徵就是「鼾聲如雷」，睡覺打呼不只是吵，更是冬季致命警訊，隨著大陸冷氣團再度南下，溫度驟降，萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳近日透過新聞稿指出，長期打呼會造成睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。

陳伯岳表示，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。因為長期下來血管壁受損硬化，所以大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

陳伯岳說，尤其正值冬季氣溫下降，本就容易使血管收縮，再加上阻塞性睡眠呼吸中止症造成夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。據臨床經驗，超過5成高血壓患者合併睡眠呼吸中止症，若只吃降血壓藥、不治療阻塞性睡眠呼吸中止症，隨時可能在深夜發生憾事。

除了心血管危機，睡眠呼吸中止症更是減肥殺手。陳伯岳解釋，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，造成瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。

陳伯岳指出，當睡眠呼吸中止症患者變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。控制體重並使用正壓呼吸器對睡眠呼吸中止症有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆。

開業睡眠技師主任陳奕潔呼籲，民眾可利用國際通用量表自我評估，包含打呼聲大到可以從關閉的門外聽到、白天經常覺得疲勞、被枕邊人發現睡眠中呼吸停止或嗆到、患有高血壓、身體質量指數（BMI）大於35、年紀超過50歲、頸圍較粗、性別為男性等。

陳奕潔說，若民眾在上述8項自我評估指標裡，符合3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群。若發現自己或枕邊人有高風險特徵，切勿輕忽，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，其中居家睡眠檢測可在熟悉的家中完成睡眠呼吸中止症專業評估。

睡眠 打呼 患者

延伸閱讀

春節基隆看醫需求看這裡 基隆長庚、部基開呼吸道傳染病門診

老年人一確診高血壓就得吃藥？醫揭標準值誤區和藥物的可怕風險

大型研究揭關鍵機制 中年後這項健康指標恐直接提高血管性失智風險

降血壓未必只靠吃藥！營養師推7種優質水果 幫助對抗高血壓

相關新聞

洋蔥怎麼切差很大 日廚揭撇步：甜味、口感一次到位

不少人煮飯時習慣隨手切洋蔥下鍋，卻很少注意「刀工方向」其實會影響口感與甜味釋放。日本料理達人Papuchan分享，洋蔥只要改變切法，就能呈現截然不同的質地，無論想保留爽脆感或快速煮出滑嫩口感，都有對應技巧。

一周兩波冷氣團周末恐更強 氣象署：今晚明晨各地都有降雨機會

未來一周受兩波冷氣團影響，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天受大陸冷氣團影響，北台灣整天涼冷，其他地區早晚偏冷，目前台...

國泰班機飛離高雄發現漏滑油「發動機壓力不足」 200名乘客緊急返航

高雄小港機場一架載客200人的國泰航空班機CX449（機型A321neo），今早7點45分從高雄飛往香港後，空中發現1號...

非洲豬瘟致產業前景不明 國內養豬場再減169場

國內最新養豬頭數報告出爐，截至去年11月底統計，本次調查毛豬在養總頭數533萬頭，較上次調查增加27.2萬頭，國內毛豬飼...

周末很強冷空氣恐達寒流等級？吳聖宇：待觀察

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六白天下一波冷空氣南下，預估影響到9日清晨，冷空氣強...

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

北市一名小黃司機吃完便當，下車丟入行人專用清潔箱，遭環保局科技執法拍到，雖跑一趟澄清不是家戶垃圾，也沒挨罰，卻引發擾民輿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。