非洲豬瘟致產業前景不明 國內養豬場再減169場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國內最新養豬頭數報告甫出爐，截至去年11月底統計，本次調查毛豬在養總頭數533萬頭，較上次調查增加27.2萬頭，國內毛豬飼養場數5495場，若和2024年11月同期相比則減少169場。圖／聯合報系資料照片。
國內最新養豬頭數報告出爐，截至去年11月底統計，本次調查毛豬在養總頭數533萬頭，較上次調查增加27.2萬頭，國內毛豬飼養場數5495場，和2024年11月同期相比則減少169場。除農戶年邁退場外，加上去年10月我國首次發生非洲豬瘟疫情，部分養豬場因禁用廚餘而停養，及擔憂疫情擴散、產業前景不明而離牧等所致。

據農業部最新統計，2025年11月底毛豬飼養場5495場，較上次調查的5月底減少57場，較2024年 11 月底調查減少169場；另全國平均每場飼養規模為992頭。

若進一步分析，飼養規模1到199頭為1569場，飼養頭數僅占總頭數2.0％，此規模場數計減少113場，主受去年10月我國首次發生非洲豬瘟疫情，部分養豬場因禁用廚餘而停養，及擔憂疫情擴散、產業前景不明而離牧。

而飼養規模200至999頭為2236場，飼養頭數占總頭數25.3％，此規模場數計減少31場；飼養規模1000頭以上養豬場1566場，飼養頭數占總頭數72.8％，此規模場數計增加101場。

另本次調查毛豬總頭數較2024年11月同期調查增加12.3萬頭，其中肉豬增加 11.4 萬頭，增幅集中於60公斤以上大豬（增加 9.1 萬頭）及哺乳小豬（增加 1.8 萬頭），主要是我國首次出現非洲豬瘟案例場，政府於去年10月22日至11月6日實施15天豬隻禁運禁宰政策以避免疫情擴散，調查時受影響延遲上市的大豬尚未出售完畢。

另本次調查每場平均飼養規模為992頭，較上次調查的934 頭增加 6.2%，成長幅度為近10年來最高，主要飼養場數持續減少，加以本次在養頭數增加所致。

有產業界人士認為，長期以來，政府為了CPI豬肉指數，當毛豬拍賣價格上揚就出手打壓，市場肉攤豬肉價格跟著漲價，但是毛豬拍賣價格下跌時，肉攤豬肉價格卻未同步降低，使得長期以來肉攤豬肉價格不斷升高，直接影響消費者對豬肉的消費量。

此外，消費者買不到合理價格的豬肉，豬農得不到該有的利潤，終端售價只漲不跌惡性循環下，毛豬在養頭數和場數只會加速減少。

