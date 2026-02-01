台灣參加倫敦旅展 緊扣台北101話題吸引人潮

台灣參加英國規模最大年度消費者旅展之一「倫敦旅展」，今年緊扣美國自由攀岩好手霍諾德赤手登頂台北101國際話題，規劃系列活動，成功吸引人潮。

霍諾德（Alex Honnold）25日在串流平台Netflix全球直播下，徒手攀爬摩天大樓台北101攻頂，備受國際矚目；攻頂後，霍諾德另與妻子一同品飲台灣特色飲料珍珠奶茶。這些細節都成為倫敦旅展（Destinations:The Holiday & Travel Show）台灣館的亮點元素。

倫敦旅展1月29日至2月1日舉行，觀光署駐倫敦辦事處聯合中華航空、長榮航空，以及在地旅遊業者Citibond Travel、Moresand、Skylord Travel及TaiwanTravel共同參展。

在英國有約60家店鋪的台灣珍奶品牌T4清茶達人則應邀在大會的Taste the World（品味世界）舞台，一連4天舉辦數場珍奶製作示範和試飲，並與辦事處合作，在展演珍奶之餘，推介台灣飲食文化和觀光旅遊資源。

在台灣館，除了TAIWAN字樣，最顯眼的莫過於台北101主題立牌。民眾與台北101立牌合照後，只要追蹤觀光署駐倫敦辦事處和T4的Instagram專頁，即可參加抽抽樂，有機會抽中珍奶一杯。

部分民眾不甘於僅是直挺挺站著與台北101合照，更踏上辦事處特別準備的折疊梯，就著台北101擺出風格各異的姿勢和表情，彷彿一秒鐘征服台北101，趣味十足。

台灣館另提供虛擬實境（VR）裝置，民眾可虛擬攻頂台北101、感受城市垂直景觀震撼。此外，民眾可挑戰「珍珠奶茶101疊杯」，只要能在10秒內垂直堆疊6個珍奶空杯並確保它們不倒，即可獲珍奶一杯。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，結合霍諾德攻頂台北101話題，今年台灣館以「城市冒險」（UrbanAdventure）為核心概念，估計平均每天有多達1000人次到訪。

林毓珊接受中央社採訪表示，霍諾德的壯舉近日確實推升台灣在英國的知名度，有民眾洽詢赴台觀光旅遊，即是以「想去台北101看看」為出發點，詢問後續行程如何安排較好。此外，台灣館今年人氣比去年更熱絡，可感受到台灣與英國各界的在地鏈結提升。

銷售台灣行程超過5年的Citibond Travel總監沙赫（Rajiv Shah）認為，英國民眾近年對赴台觀光旅遊興趣升高，這可從展會的台灣館詢問度和Citibond Travel辦公室平時接獲的洽詢看出，而這與觀光署駐倫敦辦事處多管齊下提升台灣能見度及強化市場對台灣的認知有關。

辦事處在英國持續與業界合作開發多元旅遊產品，成效可見於業者銷售數字和出團頻次攀升，例如知名英國冒險旅遊業者G Adventures上架的台灣行程已提早完售至今年3月，4月起將調整為每2週即固定出一團。

此外，辦事處與中華航空合作，推出「入境台灣轉機即送住宿」方案，攜手英國14家主流旅遊業者共同行銷，並另與長榮航空合作，推廣「台灣＋泰國」一程多站旅遊概念。

林毓珊指出，這兩項與航空公司的合作皆善用台灣地理位置優勢，並強化台灣作為亞洲地區「延伸旅遊」、轉機核心節點的市場定位。

同時是英國Taiwan Travel和台灣「歐洲皇室」旅行社代表人的連仁甫告訴中央社，公司已參展超過10年，每一年都與觀光署一同參加倫敦和柏林旅展。據他觀察，近2年英國民眾對台灣的興趣明顯增加，公司也順勢推出多樣、客製化的行程，包括鐵道之旅、部落文化體驗、台灣美食烹飪課程、高山茶園和茶場參訪。

沙赫則提到，身為素食者，他2019年首次前往台灣時，原本有些忐忑不安、擔心飲食選擇有限，沒想到一到台灣，看見的是有多樣選擇的素食料理，「這讓我的台灣經驗更美好」。