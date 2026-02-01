華語搭橋移工夢3／民團開設華語班 企業叫好為移工團報、考華測

台灣移工人數突破80萬人，語言隔閡始終是最大困擾，民間團體自編教材、開設華語班免費教移工華語，不僅提升溝通效益，也降低工安意外，吸引企業為移工「團報」、帶隊考華測。

11月中旬某日上午，一群移工魚貫走入國立台北教育大學教室，教室外掛著顯眼的「考試加油」、「ALL PASS」布條，為這群準備進考場考華測的移工打氣。

這幅布條是由台灣外籍工作者發展協會精心準備，他們受企業委託、利用自編教材教移工華語，當天協會將照片分享在臉書粉絲專頁，還有移工留言詢問什麼時候會開課，顯見華語班已在桃園地區移工之間廣為人知。

台灣從1989年引進第一批東南亞移工，至今在台移工突破80萬人，在文化交融下，台灣部分市區商圈成為移工聚集地，東南亞小吃及商店林立，但根據調查，語言隔閡一直是移工在台灣生活最大困擾，為更融入台灣生活，學習華語成了不少移工來台工作的第二目標。

看見移工需要，台灣外籍工作者發展協會2024年首次在桃園地區開辦移工華語班，利用自編教材教移工華語，深受好評，新一年度課程還沒公布，已經有移工甚至企業打電話詢問「什麼時候開課？」

●為廠工量身打造教材 學華語還要降低職災

移工華語班深受歡迎不是沒有原因，台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希受訪時拿出一本教材說，這是專為廠工設計的華語課本，總共12冊，至今仍在「邊教邊改」，為的就是能貼近廠工的實際需求。

徐瑞希表示，相較於看護移工，工廠移工較容易有職災風險，根據監察院調查報告顯示，製造業移工職災千人率幾乎為本國籍勞工的2倍，要避免職災發生，語言溝通不造成誤解是關鍵，協會授課對象鎖定工廠移工，希望移工融入台灣生活，也能藉機降低工安風險、職災意外，「希望移工不只是會中文，也要有勞動權益、職安意識，能更安全地工作和生活」。

不過，由於每個產業、工廠環境都有差異，徐瑞希說，政府單位雖然有提供官方教材，但卻富含許多專業用語，像是認識化學品等，「就算已經翻譯、移工仍然看不懂」，因此協會選擇自編教材，搭配移工母語詞彙，並以大量圖片、影片與實作操作輔助學習。

徐瑞希表示，每間工廠使用機具都不同，進廠授課時也會遇到雇主希望協助將特殊設備的操作方式進行翻譯，讓廠工可以理解，因此除了華語課本外，也會為不同工廠編撰補助教材。

雖然這是個大工程，但徐瑞希直言，如果能讓廠工除了基礎華語溝通外，可以更了解機械設備使用方式、而提升工作安全，那就是必要的。

●缺工壓力大企業團報 留住移工人才

移工華語班開設後，除了常態課程，近年因企業缺工壓力增加，不少企業主也會主動邀請入廠「開班」，甚至要求能開設銜接華語文測驗的進階課，盼移工能通過檢定、轉任外國技術人力，成為未來海外設廠的員工。

徐瑞希說，有的企業已經在東南亞布局，他們知道語言是管理關鍵，如果移工不留在台灣，日後移工回國後也能當管理幹部、業務或技術人員。

但徐瑞希坦言，進廠開班仍有許多局限性，包含部分廠商擔心技術外洩，對筆電、手機會有許多限制，也有許多雇主認為如果在上班時間讓移工上課、負擔成本會增加，因此希望將課程安排在平日晚上或假日，若是平日晚上，協會也必須考量老師入廠的安全。

不過，徐瑞希表示，也曾碰過供應鏈的大廠，讓移工週六上課，但照常給薪資，演變成一種教育訓練概念。

●華語班成效好 經費不足成隱憂

移工華語班僅開設2年，已經獲得明顯回饋，徐瑞希表示，有不少企業主管反映，移工過去遇到問題不敢開口、只能比手畫腳，現在已經有移工會說「我要請事假」，也能聽得懂關鍵指令。

徐瑞希認為，只要移工願意開口，工安意外的風險就下降，「因為他們懂得問，也懂得說」，是好事。

但她也坦言，移工華語班今年雖然還會繼續開設，但免費開班仍倚賴地方政府經費，且此為地方政府標案，總會限制執行時間，如果要達到讓移工學華語更融入社會、減少與雇主溝通隔閡或是降低職災，在執行時間內往往是做不完的。

徐瑞希也說，廠工雇主願意讓移工上課時間的限制，要找到適合開班時間以及配合借用大學教室上課時段，其實都蠻有限的。

徐瑞希表示，去年課程結束後，仍有許多移工想要學進階華語、企業也會詢問是否能繼續上課，雖然協會大可以像華語補習班那樣教到一定進度就結束，但身為NGO團體，仍希望華語課目的是讓移工融入台灣社會，也有一些權益、安全概念。