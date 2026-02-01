華語搭橋移工夢4／移工考華測人數近年趨緩 漢字是一大考驗

政府推動「移工留才久用方案」，華語文能力是社福移工留用資格之一，在112年曾掀起一波考試風潮，近年趨緩。華測會分析，移工口語通常不錯，漢字讀寫卻是一大挑戰，加上政府開放以「雇主自評」等方式留用，不一定非得考華測。

台灣受到少子女化及國際人才競爭等因素影響，近年有「缺工」情形。過去法令規定，移工達一定工作年限就須離開，等於平白將訓練好的人才送往他國。為了留住中高階人才，行政院於民國111年2月通過「移工留才久用方案」，第一波先開放產業類、社福類，在台工作滿6年以上，並具備一定華語文能力，即可申請留用。

其中華語文測驗（TOCFL）若取得口語或聽力A2（CEFR歐洲語文共同架構）以上成績，即符合久用方案條件。根據教育部、國家華語測驗推動工作會（華測會）統計，111年移工考生達2210人，以印尼籍最多，其次為越南、菲律賓籍。 TOCFL原本每年考6次，現在則固定每年考10次，並為移工加開了口語場次。

華測會執行長陳柏熹接受中央社專訪指出，「移工留才久用方案」推動之初，的確有一波應考風潮，但近年已有下降，112年移工考生984人，113年為331人，114年截至8月統計則為430人。

陳柏熹解釋人數下降的原因，在於移工要符合「久用方案」，不一定要考華測，還有許多途徑可以取得華語能力證明，例如薪資達一定程度以上，或是家庭看護受聘於同一雇主滿3年以上，即可透過「雇主自評」，確認口語表達能力達標。

根據勞動部統計，政策推動至今年11月底，家庭看護工轉為外國技術人力的案件中，有3萬899件是達到薪資每月新台幣2.6萬元的免評條件；雇主自評為3060件；取得36小時華語學習時數197件；透過華語文能力測驗則是512件。

陳柏熹表示，其實華測A2的難度並不高，對於待在台灣5、6年的移工來說，只要平常有開口說，能夠日常基礎對話，例如生活指令、簡單自我介紹、買賣東西，不用特別上課學習，也應能達到門檻。

然而，華測是聽、讀一起考，很多移工平時對話沒問題，卻讀不太懂漢字。縱使華測會為方便移工考生，有開放單獨列出口語能力成績，還是有很多移工只報考口語，偏偏口語的難度，比聽力還要高出一些，根據統計，歷年口語測驗的通過率，都比聽力測驗低。

陳柏熹推測，政府擔心太多家庭看護移工考不過華語，讓太多阿公、阿嬤沒人照顧，對社會影響太大，才會開放「雇主自評」。但政策開放後，也降低了移工考華測的需求。

另外，陳柏熹指出，家庭照護工主要接觸長者、病人，溝通會用到的資訊較少，如果其他家屬也沒空，或是平時用英語對話，長久以來移工受到的華語刺激較低、缺乏學華語的動機，說不定平常到公園、假日聚會，和自己同胞用母語溝通的機會還比較多。

對於明年1月「移工留才久用方案」增加開放旅宿業和商港碼頭移工，陳柏熹認為，要看工作性質為何，如果主要是從事飯店房務整理，或是餐廳幫忙備料、洗菜、擺設碗盤等，A2應該夠用。但如果要負責櫃台、和客人介紹環境等，就要更高階的華語能力，可能要到B2以上。

至於產業需要的專業英文，陳柏熹指出，各行各業要用到的英文都不太一樣，很難透過統一的測驗達到，建議各大專華語中心可和產業合作，量身訂做華語課程，這樣更能緊貼產業需求，且能因為產業變化迅速調整。

陳柏熹建議，如果是站在讓移工久待台灣的立場，不一定要靠華語能力管控，加強生活照顧、心理諮商也是一個方法，讓移工更能適應台灣的生活、願意留在台灣，才比較能解決長期勞動力短缺的問題。

陳柏熹指出，台灣社會對外籍人士的尊重、民族平等的概念，還是比日本、韓國、歐美國家還好，很多人是真的把移工當成家人。而近年台灣景氣變好，願意給移工的薪資也比以前更高了，只要做好相關配套，就能吸引到許多移工來台打拚。

教育部則以文字回應中央社指出，因應海外技術人力需求，目前正配合勞動部盤點泰國、越南、印尼跟菲律賓等地區的施測量能。華語文能力門檻或相關資格條件，則是由勞動部邀集相關事業目的主管機關訂定，教育部僅配合測驗部分。