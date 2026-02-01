華語搭橋移工夢2／台灣偶像劇領進門 越南移工學華語翻身成人資

移工鄭氏英因家中經濟負擔來台工作，原本一句華語都不會講，透過台灣偶像劇奠定華語基礎，來台12年後，她不僅考取華語B2高階認證，更因流利華語成為公司內首名「移工人資」。

桃園一間製造業工廠內，鄭氏英埋首辦公桌前處理各式文件，從外籍移工聘雇申請、與越南端溝通等文件都必經她手，因為鄭氏英不只是公司內唯一一名移工人資，更是首名從產線被拉拔至人資部門的移工。

來自越南北部的鄭氏英，家中有父母和兩名妹妹，18歲高中畢業後，因越南工作機會少、薪資低，為分擔家計，她在親戚介紹下到台灣宜蘭擔任產線作業員，展開異地生活；然而剛到台灣沒多久，她就發現語言不通是生活最大困擾。

●買東西只能比手畫腳 移工學華語靠追星

「剛來台灣的時候，真的一句都聽不懂」，鄭氏英回憶，不論是買東西或上班都只能靠手語溝通，她常事先把商品照片存進手機，結帳時直接拿給店員看，工作時也常因聽不懂指令，必須反覆確認工作流程導致進度延誤。

種種語言挫折，讓鄭氏英來台沒幾個月就下定決心要學華語，「至少要先聽得懂」，但她沒有報名課程、也沒買教材，而是選擇從最貼近日常生活的方式開始練習聽力，台灣偶像劇意外成她學習的重要起點。

鄭氏英說，她很喜歡台灣女星陳喬恩，當時陳喬恩主演的偶像劇「王子變青蛙」很熱門，她每天看偶像劇，利用華語發音搭配越南文字幕練習聽力，「一直看她的戲，不知不覺就進步了」。

大約3個月後，鄭氏英已能聽懂台灣同事部分的日常對話，她也會在同事聊天時做筆記，不懂的就回宿舍請教翻譯人員或直接詢問主管，一點一滴累積自己的聽力技巧。

在台灣工作第4年，鄭氏英因華語聽力進步，被調到宿舍擔任管理職，這也讓她決定要投注更多心力增進華語能力，開始購買教材自學國字，她深信「中文學好能讓工作更好」。

●工作學習兩頭燒 碎片化學習助力考華語證照

鄭氏英分享，起初她購買「越南人學中文」、「當代中文課程」等書，希望不只是聽懂，也要能看懂文字，她也報名宜蘭馬賽國小開設的免費移工華語班，但卻因工作常加班、沒辦法配合上課時間，只上了5堂課就被迫中斷。

即便如此，鄭氏英沒有放棄，改採「碎片化學習」，每天規定自己花15到20分鐘練習聽讀，若工作太累就改聽華語音樂或看影片放鬆，讓學習不成為負擔；在學華語期間，直屬主管也是鄭氏英學習路上重要推手，「我常問主管這個字什麼意思，他都會很仔細解釋，還會用Google翻譯解釋」。

經過多年學習，鄭氏英逐漸累積語言能力，並在主管鼓勵下報考華語測驗，「我想證明自己的能力，也給自己一個明確的目標」，她2020年初次報考就拿到華語能力測驗A2（基礎級）認證，也在2023年順利取得B2（高階級）認證，至今仍持續準備，期望未來能拿到流利級或精通級認證。

●破天荒成首名移工人資 不藏私分享華語學習經驗

鄭氏英後來因為轉換雇主，進入桃園一家製造業公司工作，在產線工作僅1年，雇主就看見她的語言專長與管理經歷，破天荒提拔她擔任公司人資，負責機台手冊翻譯、外籍移工文件申辦及出勤管理等，是難得的案例。

而鄭氏英除了自學準備，也積極協助其他想學華語的移工，不僅會詢問新進移工是否需要學習資料，還會製作包含國字、拼音、越南發音和意思的單字卡，也借書給想考華語測驗的同事，甚至在房間組織小型華語學習聚會。

鄭氏英表示，雖然學習過程必須兼顧工作，常常覺得辛苦，但華語變好後不僅有助於職涯發展，還能自信跟台灣人交流、有助於人際關係，「計程車司機都以為我是台灣人，他們說我發音很準，這讓我很有成就感」。

12年多來，鄭氏英不只學會華語，也深深愛上了台灣文化，「我最喜歡夜市美食、逛廟宇，還有台灣的排隊文化」，在越南很少看到大家這麼有秩序排隊，讓她覺得非常有趣。

目前具備外國技術人力身分的鄭氏英認為，台灣人很友善，「台灣人講話很客氣，常說不好意思和謝謝，讓我覺得很溫暖」，她想繼續在台灣發展、繼續提升華語能力。