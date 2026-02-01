周末很強冷空氣恐達寒流等級？吳聖宇：待觀察

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六白天下一波冷空氣南下，預估影響到9日清晨，冷空氣強度較強，有可能來到強烈大陸冷氣團等級，是否會達到寒流門檻仍有待觀察。這波冷空氣偏向乾冷型的機會較大，夜晚清晨要輻射冷卻作用配合下造成的低溫現象。

吳聖宇指出，今明兩天較為濕冷，周二起溫度漸回升。台北站今天凌晨3時50出現14.0度低溫，正式達到大陸冷氣團門檻，相對濕度高達90%以上，顯示這波冷空氣的強度大致就是在冷氣團標準邊緣的程度。

今天仍會是比較濕冷的一天，吳聖宇說，苗栗以北到大台北、東半部地區，一整天斷斷續續都會有短暫小雨或飄雨機會。台中及以南地區雲量較偏多，有局部短暫陣雨發生可能，尤其下半天到晚間，不僅是山區，連平地都有些降雨的訊號。

溫度方面，苗栗以北到宜蘭白天高溫15-17度，中部及花蓮高溫19-21度，南部及台東高溫仍有22-25度。今晚到明晨中北部、東北部都市地區低溫14-15度，空曠地區仍可能降到11-13度左右，南部及花東都市地區低溫16-17度，空曠地區低溫也有機會降到15度上下。

吳聖宇指出，明天預估新竹以北到東半部地區白天仍有短暫陣雨機會，苗栗以南為多雲或有陽光天氣，晚間降雨的範圍會再縮減到大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部短暫陣雨，其他地方為多雲或多雲到晴。

預估北部、東北部白天高溫仍只有16-17度，中部及花蓮20-23度，南部及台東23-26度。夜晚到周二清晨要留意可能有輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區13-15度，空曠地區有機會出現10-12度，南部及花東都市地區低溫15-17度，日夜溫差較大。

吳聖宇指出，周二起到周五白天隨著底層大陸高壓出海後減弱，整體天氣可望較為穩定。周二東半部仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，周三到周五各地大致都是多雲或有陽光。預估周五晚間開始北部、東北部降雨機會逐漸提高，周六北部、東半部有短暫陣雨，中南部雲量增多，但是後續很快就有乾冷空氣移入，周日(8日)天氣就會明顯好轉，只剩下花東地區還有些零星降雨的機會，其他地方晴到多雲。

溫度方面，吳聖宇說，周二白天開始回升，一直到周五白天比較溫暖，北部、東北部白天高溫會逐漸回升到21-23度或以上，中部及花東地區也會回升到23-25度，南部回升到25-27度，但是夜晚清晨溫度仍較低，尤其是空曠地區要注意輻射冷卻造成低溫的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。