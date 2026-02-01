小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局導入AI科技輔助執法，依投遞垃圾包樣態判斷，依程序先發到案通知單給行為人，請對方到案說明，而非直接開罰。圖／北市環保局提供
北市環保局導入AI科技輔助執法，依投遞垃圾包樣態判斷，依程序先發到案通知單給行為人，請對方到案說明，而非直接開罰。圖／北市環保局提供

北市一名小黃司機吃完便當，下車丟入行人專用清潔箱，遭環保局科技執法拍到，雖跑一趟澄清不是家戶垃圾，也沒挨罰，卻引發擾民輿論。環保局喊冤，請對方到案說明是釐清投遞物性質為何，並非一定開罰。

北市現有行人專用清潔箱共1604座，設立目的是提供行人行走期間投遞飲食或活動所產生的廢棄物，地點遍及公車站、捷運站、商圈夜市、觀光景點等人潮聚集區。家戶垃圾、事業廢棄物不可投入，違者經環保局查證屬實，將依廢清法挨罰3600至6000元罰鍰。

環保局平時派員現場稽查，輔以移動式攝影機加強取締，去年5月更導入「AI智慧辨識系統」，利用攝影機辨識車牌，循線追查違規亂丟家戶垃圾包的駕駛，擷取違規影像片段的準確率高達95%，還大幅節省巡查員檢視時間。

一名基層員工透露，以往沒科技執法，得要花上一整天，靠雙眼把3天份影像檔，一秒秒看過，發現違規行為再截下來後續處理，直呼看到眼花，如今不到半天就搞定。

不過，北市去年一名計程車司機吃完便當，拿下車丟在行人專用清潔箱，該行為被科技執法捕捉，被環保局請去說明，經澄清非家戶垃圾而未挨罰。此事在業界引發熱議，有司機直呼恐怖，憂以後丟個東西就可能會被罰錢，甚至批環保局擾民。

議員陳宥丞大嘆不捨，如果執法變成「不考量生活情境、程序走完卻讓大家疲於奔命」，值得反思是否哪裡做得太僵化。運將們每天替市民服務、撐起城市運轉的一部分，他們值得更友善、更人性化的制度，而不是忙碌生活，還要擔心一個便當盒會不會變成行政風險。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰表示，原則上，科技執法須具備車牌來源，若影像顯示行為人在清潔箱外丟棄垃圾，將100%通知違規人到案說明；若丟棄在清潔箱內，則依投遞垃圾包樣態判斷，但各設置點的違規樣態不一，整體到案說明比例約2至3成。

陳浩彰也澄清，去年松山區隊就計程車司機投遞便當盒至行人清潔箱一案，區隊是為釐清案情，所以依程序先發到案通知單給行為人，請對方到案說明，釐清所投遞的內容物性質為何，而非直接告發。他強調，到案說明是提供民眾陳述意見的機會，並非一定開單裁罰；後續依第一線執勤同仁的問題回饋，優化AI科技執法。

環保局裁罰亂丟垃圾包件數及金額，2023年1萬745件、2060萬5800元，2024年7217件、2589萬7200元，2025年5191件、1869萬1200元。陳浩彰分析，主因仍是加重裁罰。

