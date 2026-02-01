書展漫畫館主打台漫IP 與動漫節區隔市場

快訊

中央社／ 台北1日電

今年台北國際書展剛好與第14屆台北國際動漫節撞期，有4天時間重疊，台北書展「台灣漫畫館」由文策院策展，主打台漫IP，力求與動漫節區隔市場。

今年台北國際書展展期為3至8日，台北國際動漫節則從5日至9日。

根據文策院提供新聞稿，這次書展「台灣漫畫館」邀集28家出版社、4大數位漫畫平台，展出62部熱門台漫作品，另規劃9場舞台活動，包括人氣漫畫家柳廣成「敵國鬼子」新書分享會，紅到日韓的「耳邊密語」作者米米卡醬首場簽名會，以及「漫畫聲演現場」等企畫。

文策院表示，現場分展示、銷售、活動與舞台4大展區，其中展示區展出4大數位平台多部網漫作品，包括台日韓3方共製「C級哨兵備忘錄」、連載超過10年的籃球漫畫「宅男打籃球」等熱門漫畫；銷售區由文策院與金石堂書店合作規劃，匯集上百款台漫實體書籍與周邊商品。

此外，舞台區每日舉辦多場創作者活動，包含新書簽名會、創作分享、編輯對談等，包括桂、狼七、葉長青、海塩子等知名漫畫家將親臨現場，與讀者近距離互動交流。

文策院 漫畫家 舞台

