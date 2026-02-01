快訊

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

曹雅雯暴瘦到認不出！素顏露面「瘦到兩頰凹陷」嚇壞粉絲

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

比捷法義不約而「童」 主題國「泰」精彩

中央社／ 台北1日電

2026台北國際書展今年主題國為泰國，盼透過主題國館傳遞豐富的泰國文化；其他參展國家主題幾乎也不約而同聚焦童書、繪本及青少年書籍，成為今年趨勢。

2026台北國際書展於3日登場，今年也設有童書主題館，並以「菜市場」為靈感，將書本化為市集，打造一座充滿人情味與想像力的閱讀市集，另規劃規劃6大主題攤位，以貼近人間煙火氣息的日常場域為背景，引導孩子在輕鬆自在的氛圍中親近閱讀。

主題國泰國以「CreaTHAIvity泰式創意生活」為主題，不少童書與繪本創作名家將舉辦座談、作品分享與交流活動，屆時也將親歷分享創作歷程與書寫觀點。

其中拉塔娜．波提拉（Rattana Potirath）與SanpraphaV（善普拉法．武提沃，Sanprapha Vudhivorn）皆是長期投入兒童文學與圖像創作，透過溫柔敘事與貼近日常的視覺風格，為年輕讀者打造富有想像力的閱讀世界。

今年比利時館由比利時法語文化區國際關係總署攜手比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組共同策畫，展出內容涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，勾勒出比利時法語出版在歐洲文化版圖中的獨特位置與創作深度。

捷克館聚焦當代捷克兒童與青少年書籍，展出包括捷克近10年最具代表性的60本兒少類書籍，同時推出「躍然紙外」特展，聚焦立體書與跨界創作。

法國館由法國在台協會、法國國際出版協會與信鴿法國書店策畫，展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，從圖像敘事到文字書寫，回應不同世代讀者的閱讀需求。

印度館由印度台北協會策畫，以「Little Mind, BigIdea」為主題，從孩子的視角出發，結合童書、互動螢幕與故事體驗，呈現印度多元文化、傳統寓言與多語社會的魅力。

義大利館由義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組策劃，以雙展館形式亮相，分別呈現義大利當代出版與漫畫創作的豐富樣貌，7家出版社分別展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元內容。

童書 義大利 法國

延伸閱讀

泰國2月8日大選最新民調出爐 代表年輕世代人民黨維持領先

泰國羽賽／黃宥薰逆轉勝日本對手 我國唯一晉級4強

泰國羽賽／BWF泰國羽球大師賽 黃宥薰逆轉闖女單8強

泰人氣最高總理候選人點名台積電 盼深化與台灣關係

相關新聞

周末很強冷空氣恐達寒流等級？吳聖宇：待觀察

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，周六白天下一波冷空氣南下，預估影響到9日清晨，冷空氣強...

小黃運將丟個便當盒要「到案說明」？ 北市環保局喊冤：釐清而已

北市一名小黃司機吃完便當，下車丟入行人專用清潔箱，遭環保局科技執法拍到，雖跑一趟澄清不是家戶垃圾，也沒挨罰，卻引發擾民輿...

馬桶堵塞、排水孔臭味？9大水管阻塞警訊 用對疏通方法先自救

管線不通與排水管堵塞問題，通常不是突然發生，而是油垢、毛髮與髒污長期累積的結果！及早發現排水不順，就能有效避免污水回流，影響居家衛生。

日本旅遊注意！日旅達人：第二波流感流行來了

日本最近天氣很冷，甚至常常下大雪。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本第二波流感流行來了。

北市大安區爆25年首起漢他死亡案例 醫曝死亡率…春節掃除先做2事

北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。心臟血管外科...

強冷空氣升級冷氣團 粉專：北部東北部濕冷連3天

氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎風面今起濕冷天氣連3天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。