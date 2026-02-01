比捷法義不約而「童」 主題國「泰」精彩

2026台北國際書展今年主題國為泰國，盼透過主題國館傳遞豐富的泰國文化；其他參展國家主題幾乎也不約而同聚焦童書、繪本及青少年書籍，成為今年趨勢。

2026台北國際書展於3日登場，今年也設有童書主題館，並以「菜市場」為靈感，將書本化為市集，打造一座充滿人情味與想像力的閱讀市集，另規劃規劃6大主題攤位，以貼近人間煙火氣息的日常場域為背景，引導孩子在輕鬆自在的氛圍中親近閱讀。

主題國泰國以「CreaTHAIvity泰式創意生活」為主題，不少童書與繪本創作名家將舉辦座談、作品分享與交流活動，屆時也將親歷分享創作歷程與書寫觀點。

其中拉塔娜．波提拉（Rattana Potirath）與SanpraphaV（善普拉法．武提沃，Sanprapha Vudhivorn）皆是長期投入兒童文學與圖像創作，透過溫柔敘事與貼近日常的視覺風格，為年輕讀者打造富有想像力的閱讀世界。

今年比利時館由比利時法語文化區國際關係總署攜手比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組共同策畫，展出內容涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，勾勒出比利時法語出版在歐洲文化版圖中的獨特位置與創作深度。

捷克館聚焦當代捷克兒童與青少年書籍，展出包括捷克近10年最具代表性的60本兒少類書籍，同時推出「躍然紙外」特展，聚焦立體書與跨界創作。

法國館由法國在台協會、法國國際出版協會與信鴿法國書店策畫，展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，從圖像敘事到文字書寫，回應不同世代讀者的閱讀需求。

印度館由印度台北協會策畫，以「Little Mind, BigIdea」為主題，從孩子的視角出發，結合童書、互動螢幕與故事體驗，呈現印度多元文化、傳統寓言與多語社會的魅力。

義大利館由義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組策劃，以雙展館形式亮相，分別呈現義大利當代出版與漫畫創作的豐富樣貌，7家出版社分別展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元內容。