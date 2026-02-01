台北國際書展3日登場 首創「反讀怪」線上闖關

快訊

中央社／ 台北1日電

2026台北國際書展3日於台北世貿一館登場，主辦單位邀國寶級作家黃春明及插畫家賴擔任閱讀大使；書展首創「反讀怪的挑戰」線上闖關遊戲，邀讀者在作品、書展及城市間走讀。

現年90歲的黃春明歷經抗癌仍創作不輟，近年不斷有新作發表，去年推出小說集「山爺」展現旺盛創造力及活力，主辦單位盼藉由國寶作家帶動閱讀風氣，他與賴馬分別推薦10本書並在書展會場展出，邀請讀者在文字與圖像之間，重新遇見閱讀帶來的感動與力量。

今年書展亮點還包括首創「反讀怪的挑戰」線上闖關遊戲，玩家於LINE應用程式登入遊戲，在線上閱讀故事，並前往雙北6個區域尋找答案解謎；之後於書展期間在泰國主題館、數位主題館、書展大賞館和台灣漫畫館等主題館繼續尋找線索，完成任務可獲限定贈品。

每年均在書展會場創造驚奇的「讀字公民書區」，今年將整輛40人座遊覽車開進世貿一館會場，邀讀者上車聽講座，書區整合獨立書店、獨立出版及NGO團體的出版品及活動，以「道路」為核心概念策展，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景。

數位主題館今年以「聲音」為核心，參觀者可透過朗讀、吟誦或對話，將自己的聲音以AI語音辨識與影像生成技術，即時轉譯為獨特圖像，象徵知識在數位世界的生成與累積，共創「來自我與書本的聲音」，讓讀者在科技與感官交織下，展開一場由聲音與AI共創的閱讀奇境。

此外，書展自疫情過後，各出版社充分利用展區舉辦講座活動，上屆即舉辦閱讀活動1126場，1268位講者參與，包括國外121位，國內1147位，展現滿滿的閱讀及出版能量，今年講座同樣上看千場，成為亞洲出版閱讀最大盛會。

