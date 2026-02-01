日本旅遊注意！日旅達人：第二波流感流行來了

日本最近天氣很冷，甚至常常下大雪。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本第二波流感流行來了。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」日前表示，根據最新模式資料顯示，2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、韓國一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件偏向惡劣。

林氏璧指出，日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，到1月初探底，但日本最近很冷， 果然流行曲線又整體高了起來。目前台日兩邊流感都開始了這個秋冬的第二波流感流行，不只是之前的A型H3N2，也混著B型流感。

林氏璧說，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至1月25日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為6萬3326人。每家醫療機構平均通報患者數從最高點的51.12人，降為最低點10.35後，接下來10.54、11.33，本周則是16.64，連續3周增加。

林氏璧指出，九州還是在流行，原本躺平的關東，特別是東京周邊縣份又出現在榜單上了。全日本47個都道府縣中，有38個都道府縣超過10人，還是有一定的流行。有42個的患者數比前一周增加，僅有5個比前周減少。東京目前比較流行的區域包括八王子市，町田市，中野區，豐島區，北區，荒川區，江東區。

他表示，至於最近5周間鑑定的病毒型別，以A型H3為主占74%，B型26％。B型流感占比明顯增加。所以這波是混著B流而來的第二波。