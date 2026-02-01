北市大安區爆25年首起漢他死亡案例 醫曝死亡率…春節掃除先做2事

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，環保單位已經前往該區域清消。記者黃義書／攝影
北市大安區一名7旬老翁感染漢他病毒後八天身亡，衛生單位在他家周邊捕獲四隻老鼠，其中兩隻老鼠驗出漢他病毒陽性。心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱提醒，接下來春節大掃除，如果發現雜物間、或巷弄有小小老鼠糞便，就要小心，打掃時記得要戴口罩、手套。

吳欣岱說，漢他病毒是一種老鼠與人類的人畜共通集集，大部分受感染的人都是接觸到老鼠糞便、分泌物或被被老鼠咬都有可能，感染後會影響各種器官，包括急性出血熱、急性腎衰竭，或是肺部症候群等，造成肺水腫、呼吸困難等，是一個非常難搞的疾病，根據不同的病毒亞型，死亡率大約是1至15%左右。

尤其再過不久就要過年，最近許多家戶大掃除，她最近比較擔心的是，因為接下來就是過年，過年大家要大掃除，特別要提醒，大掃除之前，如果發現雜物間、或周圍巷弄間有小小的老鼠糞便，就要小心，打掃時記得要戴口罩、戴手套，因為這種老鼠糞便，就有可能因為沒有戴口罩，掃起來塵土飛揚，就不小心把它吸入了，記得要健康過一個好年。

老鼠 漢他病毒 大掃除

