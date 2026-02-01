強冷空氣升級冷氣團 粉專：北部東北部濕冷連3天

氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎風面今起濕冷天氣連3天。

「林老師氣象站」指出，自昨晚（1月31日）起，強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，由於華南雲雨帶跟著同步東移影響緣故，全台水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。北台灣今日高溫僅剩下15至17度，相比上周五的高溫落差超過10度。中部與花蓮地區高溫也僅有18至20度左右，南部高溫則微幅降至21至25度。

「林老師氣象站」說，目前評估，1月31日至2月2日期間，降雨範圍較大，1月31至2月1日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區則繼續維持為多雲天氣；2月2日北部、宜花東地區及中部山區有局部短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣；2月3日水氣開始減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。