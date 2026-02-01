大陸冷氣團今起影響低溫11度 吳德榮：周末更強冷空氣南下

本周有兩波冷空氣，一波比一波強。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，北部及東側海面有降水回波，迎風面明顯降雨。截至上午5時12分台北測站最低氣溫已降至14.0度，「大陸冷氣團」達標；各地區的平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮指出，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周二大陸冷氣團影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。周二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

今日各地區氣溫如下：北部11至16度、中部12至19度、南部13至25度及東部13至25度。

吳德榮指出，周三至周五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五晚起鋒面抵達，北台變天。周六至下周一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示不確性很大，應再觀察。歐洲(ECMWF)模式最新模擬已有「強烈冷氣團」強度，美國(GFS)模式模擬則大幅調弱又調強，而歐、美AI模式，模擬亦不相同且持續調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。