台南七股區深夜規模3.7地震 最大震度佳里3級
2026年1月31日23時55分，臺南市七股區發生一場規模3.7的淺層地震，震源深度約9.3公里，震央位於臺南市政府北北西方約17.2公里。這次地震因震央鄰近市區，導致臺南市佳里地區最大震度達3級，有不少居民感受到明顯震動。
最大震度3級地區:臺南市
佳里地區感受3級搖晃，屬於弱震，幾乎所有人都會明顯感覺搖晃，房屋內碗盤、門窗會發出聲響，靜止的汽車亦有明顯搖動。此震度級別提醒居民應加強室內家具固定，避免地震中傢俱移動或倒塌造成傷害。地震發生時，建議採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，並遠離窗戶避免玻璃破裂損傷。
最大震度1級地區:雲林縣
雲林縣部分地區感受微震，屬於震度1級，僅在靜止且安靜時能察覺微弱搖晃，對日常生活影響輕微，無需特別防範措施。
此地震屬於典型淺層地震，規模中等且震度以弱震為主，暫無災害報告。居民無需過度驚慌，但仍應保持警覺，完備地震防範措施。建議隨時了解最新地震資訊，保持通訊暢通，並在震後檢查家中水電瓦斯設施安全，防範二次災害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言