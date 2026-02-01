台南七股區深夜規模3.7地震 最大震度佳里3級

2026年1月31日23時55分，臺南市七股區發生一場規模3.7的淺層地震，震源深度約9.3公里，震央位於臺南市政府北北西方約17.2公里。這次地震因震央鄰近市區，導致臺南市佳里地區最大震度達3級，有不少居民感受到明顯震動。

最大震度3級地區:臺南市

佳里地區感受3級搖晃，屬於弱震，幾乎所有人都會明顯感覺搖晃，房屋內碗盤、門窗會發出聲響，靜止的汽車亦有明顯搖動。此震度級別提醒居民應加強室內家具固定，避免地震中傢俱移動或倒塌造成傷害。地震發生時，建議採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，並遠離窗戶避免玻璃破裂損傷。

最大震度1級地區:雲林縣

雲林縣部分地區感受微震，屬於震度1級，僅在靜止且安靜時能察覺微弱搖晃，對日常生活影響輕微，無需特別防範措施。

此地震屬於典型淺層地震，規模中等且震度以弱震為主，暫無災害報告。居民無需過度驚慌，但仍應保持警覺，完備地震防範措施。建議隨時了解最新地震資訊，保持通訊暢通，並在震後檢查家中水電瓦斯設施安全，防範二次災害。

