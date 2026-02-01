預防漢他「三不」防鼠 掃除要戴口罩

台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，發病後八天不治，衛福部疾管署昨證實此案為廿五年來首例感染死亡案例，分析近年數據，每逢一月的感染人數最多，推估與適逢年節大掃除有關，呼籲年節掃除務必佩戴口罩，發現鼠糞或鼠尿應使用漂白水清除，居家有大於兩公分縫隙應填補，落實不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住三不原則。

疾管署發言人林明誠表示，國內自二○一七年至今，累計有四十四名感染漢他病毒案例，多集中在每年一到五月，並以一月為最多，年齡多落在卅至五十九歲，占整體感染案例的近四分之三，性別比男多於女性，感染場域多在傳統市場。

漢他病毒出血熱感染後，潛伏期可從數天到兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，症狀出現後約第三至第六天會有出血症狀，之後陸續出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭。

廿五年來首例漢他病毒感染死亡發生在人口密集的大安區，民眾憂心疫情擴大。疾管署發言人林明誠指出，避免疫情擴大需降低與鼠類接觸、抑制繁殖，落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」三不原則。

環保署建議，居家孔洞、門縫與通風口應全面封堵，排水孔加裝細網，食物與廚餘妥善密封保存，定期清理陰暗雜亂空間；若已有鼠患，應先採捕鼠籠等物理防治，無效再評估化學防治。

林明誠指出，近期正逢春節前，大掃除時務必要留意呼吸道防護，鼠類排出的尿液與糞便都可能有漢他病毒微粒，直接清掃恐增加吸入感染的風險，因此發現鼠糞或尿液痕跡，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約卅分鐘，待病毒去活化後再清理，呼籲大掃除時一定要配戴口罩，如果能加戴手套、穿雨鞋等更佳。