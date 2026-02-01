聽新聞
預防漢他「三不」防鼠 掃除要戴口罩

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台北市大安區一名七旬老翁因感染漢他病毒死亡，為避免疫情擴散，台北市衛生局已完成附近街道清消。記者黃義書／攝影
台北市大安區一名七旬老翁因感染漢他病毒死亡，為避免疫情擴散，台北市衛生局已完成附近街道清消。記者黃義書／攝影

台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，發病後八天不治，衛福部疾管署昨證實此案為廿五年來首例感染死亡案例，分析近年數據，每逢一月的感染人數最多，推估與適逢年節大掃除有關，呼籲年節掃除務必佩戴口罩，發現鼠糞或鼠尿應使用漂白水清除，居家有大於兩公分縫隙應填補，落實不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住三不原則。

疾管署發言人林明誠表示，國內自二○一七年至今，累計有四十四名感染漢他病毒案例，多集中在每年一到五月，並以一月為最多，年齡多落在卅至五十九歲，占整體感染案例的近四分之三，性別比男多於女性，感染場域多在傳統市場。

漢他病毒出血熱感染後，潛伏期可從數天到兩個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，症狀出現後約第三至第六天會有出血症狀，之後陸續出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭。

廿五年來首例漢他病毒感染死亡發生在人口密集的大安區，民眾憂心疫情擴大。疾管署發言人林明誠指出，避免疫情擴大需降低與鼠類接觸、抑制繁殖，落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」三不原則。

環保署建議，居家孔洞、門縫與通風口應全面封堵，排水孔加裝細網，食物與廚餘妥善密封保存，定期清理陰暗雜亂空間；若已有鼠患，應先採捕鼠籠等物理防治，無效再評估化學防治。

林明誠指出，近期正逢春節前，大掃除時務必要留意呼吸道防護，鼠類排出的尿液與糞便都可能有漢他病毒微粒，直接清掃恐增加吸入感染的風險，因此發現鼠糞或尿液痕跡，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約卅分鐘，待病毒去活化後再清理，呼籲大掃除時一定要配戴口罩，如果能加戴手套、穿雨鞋等更佳。

漢他病毒 老鼠 疾管署

相關新聞

房市凍 長照基金大減150億元 民團憂影響量能與品質

台灣正式邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較...

非人人適用 畢柳鶯改喊隨順斷食善終

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然...

專家：斷食絕對痛苦 非真正善終

台中復健醫院前院長畢柳鶯長年推動「斷食善終」，對醫界早已造成龐大影響，台大醫院金山分院長、台灣安寧緩和醫學學會常務理事蔡...

立委批石崇良失言 醫界稱部長寬厚

監察院日前糾正台大醫院與衛福部，直指現行制度未能有效防堵涉性騷、性侵醫師持續執業，要求主管機關明確規範終止專科醫師訓練要...

藥品供應狀況 藥商需定期回報

立法院三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥...

台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，發病後八天不治，衛福部疾管署昨證實此案為廿五年來首例感染死亡案例，分析近年數據，每...

