藥品供應狀況 藥商需定期回報

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

立法院三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥品，預防基層藥局缺藥。基層藥局藥師批評，藥商若未如實申報供藥狀況，最高僅罰卅萬元，對年收上億的業者不具嚇阻效力，且中央統一調度藥品，也缺乏明確比率，籲公開透明，否則難解缺藥困境。

衛福部食藥署副署長王德原表示，現行「藥事法」僅規定必要藥品清單內藥品須於缺藥前六個月通報，修法後改為要求藥商定期申報製造、輸入及供應情形，並放寬專案核准輸入或製造藥品的適用範圍，從原本的五八四項必要藥品，擴及至所有藥品許可證藥物，逾一萬項藥品若缺藥，衛福部可啟動專案機制因應，同時授權中央在缺藥時，統一調整藥品於醫院與藥局間的供應比率。

依新修的「藥事法」第九十六條之一，藥商未依規定期限通報供應情況者，中央衛生主管機關可公布其名稱、地址、負責人及違規藥品資訊，但須情節重大且再犯，才會開罰，罰鍰為六萬至卅萬元。

基層藥師協會理事長沈采穎直言，相較食安事件最高可處兩億元罰款，缺藥僅罰卅萬元明顯過低，難以抑制藥商將藥品優先外銷或供應合約醫院以追求更高利潤。

沈采穎說，肯定政府修法展現解決缺藥的決心，但真正關鍵在「執行」。「健保法」早規定藥商未提前通報缺藥可裁罰，但健保實施卅年來，卻未見主管機關依法懲處，導致規範形同具文，若「藥事法」未同步強化查核與裁罰，恐仍難奏效。

此次修法雖賦予中央缺藥時調度權，卻未明訂啟動時機與分配標準。沈采穎說，政府應建立透明調度機制與標準作業流程，並明確規範分配比率，如醫學中心四成、地區醫院三成、基層診所三成，才能緩解基層缺藥問題。

食藥署 衛福部

