聽新聞
0:00 / 0:00

立委批石崇良失言 醫界稱部長寬厚

聯合報／ 記者翁唯真蔡晉宇屈彥辰／綜合報導

監察院日前糾正台大醫院與衛福部，直指現行制度未能有效防堵涉性騷、性侵醫師持續執業，要求主管機關明確規範終止專科醫師訓練要件，衛福部長石崇良以「人都會犯錯」，不該因一次犯錯就廢照，不符合比例原則，引發社會譁然，國民黨立委徐巧芯昨再批評，石崇良嚴重失言，無異是再次傷害受害者。

徐巧芯表示，石崇良的言論對受害者而言極其殘酷。性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？

徐巧芯指出，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷，把這種行為輕描淡寫成一次失誤，等同再次踐踏受害者。

提案糾正的監委王幼玲昨針對石崇良的「人都會犯錯」一事回應，她指出，比例原則必須視「犯的是什麼錯」而定。若婦產科醫師涉犯性侵或性騷擾，是否仍適合在高度私密、權力極度不對等的婦產科執業，攸關病人安全與醫病信任，不能一概而論。她強調，制度應提供更細緻的配套，例如限制原專科執業、轉任其他科別或研究工作，而非放任其回到高風險臨床場域。

監委紀惠容指出，涉案醫師移送懲戒時，往往已逾時效，衛福部長期怠於檢討醫師法中懲處權時效與跨機關通報機制，導致地方衛生機關難以及時啟動懲戒程序，讓不適任醫師持續執業，怠失情節明確。

不過，醫師公會全聯會力挺石崇良，理事長陳相國指出，部長是「仁心寬厚」才有此言論，性騷有很多種層級，如果一犯性騷就馬上就跟廢止醫師執照連在一起，對於醫師的工作權、執業權不盡公平，他是基於「善念」才這樣說。

石崇良 衛福部 監委

延伸閱讀

石崇良狼醫「犯錯說」遭質疑 醫界力挺：部長仁心寬厚

台大狼醫連環爆…石崇良吐「不該錯一次廢照」徐巧芯轟：踐踏受害者

石崇良稱台大狼醫不該錯1次就廢照 監委：應細緻考慮轉科或做研究

禽流感頻傳 石崇良：持續嚴密監測禽傳人風險

相關新聞

房市凍 長照基金大減150億元 民團憂影響量能與品質

台灣正式邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較...

非人人適用 畢柳鶯改喊隨順斷食善終

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然...

專家：斷食絕對痛苦 非真正善終

台中復健醫院前院長畢柳鶯長年推動「斷食善終」，對醫界早已造成龐大影響，台大醫院金山分院長、台灣安寧緩和醫學學會常務理事蔡...

立委批石崇良失言 醫界稱部長寬厚

監察院日前糾正台大醫院與衛福部，直指現行制度未能有效防堵涉性騷、性侵醫師持續執業，要求主管機關明確規範終止專科醫師訓練要...

藥品供應狀況 藥商需定期回報

立法院三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥...

預防漢他「三不」防鼠 掃除要戴口罩

台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，發病後八天不治，衛福部疾管署昨證實此案為廿五年來首例感染死亡案例，分析近年數據，每...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。