專家：斷食絕對痛苦 非真正善終

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台中復健醫院前院長畢柳鶯長年推動「斷食善終」，對醫界早已造成龐大影響，台大醫院金山分院長、台灣安寧緩和醫學學會常務理事蔡兆勳說，不少人都誤以為安寧緩和能做斷食善終，斷食並非真正善終，而斷食善終能普遍被世人接受，有部分是國人對安寧概念不深，甚至連醫療人員也一知半解，才導致其結果。

「安寧緩和醫療條例」適用對象以癌症末期病人，但隨著病人自主權利法的實施，已擴大至五大類特定臨床條件的末期病人，包括癌症、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智，及其他經公告的重症患者，目的在於保障病人有權拒絕無效的維生醫療，以有尊嚴的方式善終。

蔡兆勳說，安寧緩和醫療長期實務經驗認為，多數苦痛其實是可以被改善的，問題在於介入是否夠早、資源是否充足，臨床端常面臨的問題是，末期與衰弱評估不易，醫療人員擔心法律風險而不敢判定末期，導致無法撤除無效維生醫療，加上與家屬溝通耗時，最後仍選擇急救、插管，使真正的安寧難以被落實。

末期重病患者在劇烈疼痛與身心煎熬下，常出現「想提早結束生命」想法，當有人推行「斷食」幫助了結生命時，兩者的訴求正好不謀而合。

蔡兆勳強調，斷食並不會帶來善終，斷食的過程絕對是痛苦的，只是他從臨床的角度觀察問題，現在更需要教育醫療人員以及病患家屬，特別是生前替自己決定醫療方式，簽訂預立醫療決定書，才能讓安寧療護的精神真正落地，陪伴病人自然死亡，不再強制插管或施作無效醫療。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部近年積極投入醫病雙方的教育，以及推動預立醫療決定書，盼未來能擴大預立醫療的比例，至於未來是否擴大安寧緩和條例的適用對象，目前尚無相關的修法計畫。

