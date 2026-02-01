非人人適用 畢柳鶯改喊隨順斷食善終

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然善終」強調斷食並非人人適用，與避免維生醫療強制延長死亡二重點。長期投入安寧緩和醫療的陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，斷食本就是刻意行為，不符「隨順善終」的精神。

畢柳鶯先前自曝協助一名重度身障、腦麻患者走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是由家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。當時各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，法界當時也指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

近期畢柳鶯接受訪問，一改過去不斷強調「斷食善終」四字，將其改為「隨順斷食善終」，再次引發討論。

畢柳鶯說，一直有人向她反應「斷食善終」四字過於簡化，「隨順斷食，自然善終」是強調斷食對象並非人人適用，不可協助身體健康、疾病可控制或治癒的病人斷食往生。

她統計，由她協助斷食的對象，五成五是無意識插管臥床者、二成五為老衰末期、其餘有二成是重症末期、重度失能者。這三類的患者都是停止不必要或者不想要的飲食，進入虛弱、脫水的狀態而死亡，屬於一種自然死亡。

畢柳鶯說，這些病人在醫師開立的死亡證明書中，均是勾選病死或自然死，反觀被維生醫療延長死亡的病人，最後落得「悲慘的醫療死」，不死安詳自然死亡，她強調，「隨順斷食，自然死亡」第二重點，是強調自然死取代醫療死。

過去就倡議「隨順善終」的陳秀丹，則不認同斷食善終，等於隨順自然善終，真正的隨順善終，應該是在安寧緩和醫療條例、病主法精神下，隨病人身體變化走向善終，「斷食」本身就是一種刻意行為，凡是「斷」，都代表人為介入，刻意讓人不吃，或引導其不吃，未必能減輕痛苦，反而可能造成非必要的折磨與爭議。

陳秀丹說，她倡議隨順善終，核心精神是尊重生命自然軌道，不刻意延長病人死亡時間，也不縮短病人存活時間，並非「刻意」讓病人不吃，而是當病人身體自然老化，疾病進展至至「已無法進食、也無法從醫療介入而獲益」的階段時，不再強加額外醫療處置，如不插鼻胃管、不打點滴、不給抗生素等，若將善終與斷食畫上等號，民眾恐誤認斷食就是善終，這樣的理解並不正確。