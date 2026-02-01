聽新聞
長照基金逾2千億 衛福部：必要時滾動式撥補

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台灣今年正式邁入超高齡社會，長照基金今年預估收入來到一一四五億元，來源為房地合一稅、遺產贈與稅、菸捐、健康福利捐等，最大宗就是房地合一稅。衛福部長照司副司長吳希文表示，房地合一稅約占長照基金六成五，若依據財政部提供的稅收推估與實際撥付，比率高達八成，近年均能達成並超過原訂目標。

目前長照基金的餘額超過二千億元，如果以收支推估分析，從現在到二○三五年，長照基金仍可累積餘額七○○餘億元，足以支應未來十年的穩定運作，整體財源挹注狀況仍屬樂觀。

面對未來長照支出逐年攀升，且可能出現當年度稅收不如預期情況，吳希文表示，衛福部將依長期照顧服務法第十五條規定，持續與財政部及主計單位密切溝通，必要時透過政府預算採滾動式撥補與評估機制，確保長照資源布建與各項服務推動不受影響。

吳希文指出，長照是否轉向保險制，仍涉及政府財務負擔、繳費年齡設定、費率調整彈性、服務量能及給付設計等多重挑戰，必須審慎評估。從國際經驗來看，多數國家仍以稅收制支撐長照體系，即使如日本已實施長照保險，公務預算仍須負擔超過半數經費；德國與荷蘭則因財務壓力，逐步縮減給付項目，提高民眾自付比率。

她表示，長照三點零除持續提供必要照顧服務外，也同步強化健康促進、預防與延緩失能，以及復能服務，協助高齡者維持日常生活獨立功能，降低照顧需求，從源頭減輕整體長照經費成長壓力。

長照 稅收 房地合一 保險 衛福部

相關新聞

房市凍 長照基金大減150億元 民團憂影響量能與品質

台灣正式邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較...

非人人適用 畢柳鶯改喊隨順斷食善終

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然...

專家：斷食絕對痛苦 非真正善終

台中復健醫院前院長畢柳鶯長年推動「斷食善終」，對醫界早已造成龐大影響，台大醫院金山分院長、台灣安寧緩和醫學學會常務理事蔡...

立委批石崇良失言 醫界稱部長寬厚

監察院日前糾正台大醫院與衛福部，直指現行制度未能有效防堵涉性騷、性侵醫師持續執業，要求主管機關明確規範終止專科醫師訓練要...

藥品供應狀況 藥商需定期回報

立法院三讀通過藥事法修正案，除要求必要藥品清單中藥品許可證持有藥商，應定期回報藥品供應情況，也規定缺藥時中央可統一調度藥...

預防漢他「三不」防鼠 掃除要戴口罩

台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，發病後八天不治，衛福部疾管署昨證實此案為廿五年來首例感染死亡案例，分析近年數據，每...

